ВИДЕО. Сборная Аргентины изучает шпаргалку Пикфорда на серию пенальти
Для Месси вызвали пояснительную бригаду
Сборная Англии серьезно готовилась к полуфинальному матчу чемпионата мира против национальной команды Аргентины. Тем более, что на кону был решающий матч за трофей, соперник очень принципиальный, а силы сторон примерно равны.
Вратарь британцев Джордан Пикфорд получил от тренерского штаба своей команды шикарно оформленную шпаргалку, как действовать в случае серии пенальти. Однако подсказки не пригодились, так как Аргентина добыла волевую победу (2:1).
После окончания матча шпаргалка оказалась в руках футболистов сборной Аргентины и стала достоянием общественности. Интересно, что больше всех разбору ударов действующих чемпионов мира удивился их лидер, Лионель Месси.
Messi’s reaction to seeing Pickford knew where to go priceless. Like a “how the hell did he know”. Enzo points to the skies grateful it didn’t go to pens. A lot needs to change if England are to win the World Cup in four years. Pickford is not one of them. pic.twitter.com/2O8syuB70H— Ben Grounds (@Ben_Islington) July 16, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек уверен в победе украинца
Семья Торреса связалась с наркокартелем