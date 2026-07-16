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  4. ВИДЕО. Сборная Аргентины изучает шпаргалку Пикфорда на серию пенальти
Чемпионат мира
16 июля 2026, 18:15 |
615
0

ВИДЕО. Сборная Аргентины изучает шпаргалку Пикфорда на серию пенальти

Для Месси вызвали пояснительную бригаду

16 июля 2026, 18:15 |
615
0
ВИДЕО. Сборная Аргентины изучает шпаргалку Пикфорда на серию пенальти
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Сборная Англии серьезно готовилась к полуфинальному матчу чемпионата мира против национальной команды Аргентины. Тем более, что на кону был решающий матч за трофей, соперник очень принципиальный, а силы сторон примерно равны.

Вратарь британцев Джордан Пикфорд получил от тренерского штаба своей команды шикарно оформленную шпаргалку, как действовать в случае серии пенальти. Однако подсказки не пригодились, так как Аргентина добыла волевую победу (2:1).

После окончания матча шпаргалка оказалась в руках футболистов сборной Аргентины и стала достоянием общественности. Интересно, что больше всех разбору ударов действующих чемпионов мира удивился их лидер, Лионель Месси.

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Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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