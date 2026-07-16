Италия16 июля 2026, 18:21 | Обновлено 16 июля 2026, 18:37
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Большой трансфер. Рома близка к подписанию хавбека сборной Нидерландов
Саммервиль не останется в Чемпионшипе
16 июля 2026, 18:21 | Обновлено 16 июля 2026, 18:37
597
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Клуб Серии A Рома активно продвигается к подписанию атакующего хавбека Вест Хэма и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервиля.
Лондонская команда по итогам сезона вылетела в Чемпионшип, а игрок не собирается выступать во втором по силе дивизионе. Римляне отдают за трансфер 45 миллионов евро.
24-летний Саммервиль в минувшем чемпионате забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах.
На ЧМ-2026 игрок забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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