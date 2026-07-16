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Италия
16 июля 2026, 18:21 | Обновлено 16 июля 2026, 18:37
597
0

Большой трансфер. Рома близка к подписанию хавбека сборной Нидерландов

Саммервиль не останется в Чемпионшипе

16 июля 2026, 18:21 | Обновлено 16 июля 2026, 18:37
597
0
Большой трансфер. Рома близка к подписанию хавбека сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисенсио Саммервиль
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Клуб Серии A Рома активно продвигается к подписанию атакующего хавбека Вест Хэма и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервиля.

Лондонская команда по итогам сезона вылетела в Чемпионшип, а игрок не собирается выступать во втором по силе дивизионе. Римляне отдают за трансфер 45 миллионов евро.

24-летний Саммервиль в минувшем чемпионате забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах.

На ЧМ-2026 игрок забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Крисенсио Саммервилл Рома Рим Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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