Большой трансфер. Рома близка к подписанию хавбека сборной Нидерландов

Клуб Серии A Рома активно продвигается к подписанию атакующего хавбека Вест Хэма и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервиля.

Лондонская команда по итогам сезона вылетела в Чемпионшип, а игрок не собирается выступать во втором по силе дивизионе. Римляне отдают за трансфер 45 миллионов евро.

24-летний Саммервиль в минувшем чемпионате забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 34 матчах.

На ЧМ-2026 игрок забил 2 гола и сделал 1 ассист.