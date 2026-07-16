Денис УСТИМЕНКО: «Я считаю, что это результат нашей работы»

Нападающий киевской «Оболони» Денис Устименко прокомментировал победу над «Черниговом» (3:2) в товарищеском матче.

– Денис, сегодня ты забил гол и отдал результативную передачу. Тренер команды Александр Антоненко после матча отметил ваше взаимодействие с игроком, который находится на просмотре. Как тебе игралось в этой связке?

– До его прихода мы не были знакомы, но сейчас уже пообщались и на футбольном поле, и за его пределами. Мне очень нравится его футбольное мышление. Чувствуется, что между нами есть хорошее взаимопонимание. Он отдал мне результативную передачу, я потом помог ему забить. Надеюсь, что этот тандем и в дальнейшем будет приносить пользу команде. Честно говоря, мне очень комфортно играть рядом с ним. Такое бывает нечасто, когда футболист приходит в команду и почти сразу находит взаимопонимание. Я это почувствовал ещё на тренировках.

– Насколько ты доволен сегодняшней игрой команды и собственными действиями в атаке?

– Не могу сказать, что часто был с мячом, но для нападающего самое важное – оказываться в нужном месте в нужный момент и завершать атаки. Где-то это получалось, где-то нет, но в итоге есть гол, результативная передача и победа. Думаю, именно это сегодня самое главное. Всегда приятно завершать день с хорошим настроением.

– В двух предыдущих контрольных матчах команда не забивала, а сегодня отличилась трижды. Можно сказать, что «Оболонь» набирает форму от игры к игре?

– Да, я считаю, что это результат нашей работы. Мы много работали над завершением атак, а в последние несколько дней особенно много времени уделяли индивидуальной работе у ворот, ударам и различным вариантам завершения. Такие тренировки не проходят зря, и сегодня это вылилось в три забитых мяча.

– До старта чемпионата остается всё меньше времени. Уже чувствуется предвкушение официальных матчей?

– Конечно. Очень жду начала чемпионата. Это совсем другие эмоции и другая мотивация. Каждый официальный матч особенный, и ты выходишь на поле максимально заряженным. На сборах мы работаем под серьёзными нагрузками: по две тренировки в день, много физической работы, поэтому иногда организму нужно больше времени на восстановление. Но именно эта работа сейчас закладывает фундамент на сезон. Надеюсь, что все ребята будут здоровы, а те, кто сейчас восстанавливается после травм, как можно скорее вернутся в команду. Хочется подойти к старту чемпионата в оптимальном составе и в полной боевой готовности.