Александр АНТОНЕНКО: «Самое главное, что мы создавали моменты»

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал победу над «Черниговом» (3:2) в товарищеском матче.

– Александр Сергеевич, поздравляем с победой. После двух подряд безголевых ничьих команда сегодня забила три гола. Что вы скажете об этом матче?

– Мы целенаправленно работаем над завершением атак и над тем, чтобы наша игра была более организованной. Где-то это уже получается, где-то ещё нет, но работы впереди ещё много. По ходу матча дважды приходилось отыгрываться, однако в конце мы забили победный мяч. Это положительный момент.

– После второго пропущенного гола была уверенность, что команда сможет переломить ход встречи?

– Самое главное, что мы создавали моменты. Их было достаточно, а это значит, что команда правильно действовала в атаке. Да, сегодня удалось забить три мяча, но в то же время мы пропустили два, поэтому над игрой в обороне ещё нужно работать.

– Игрок, находящийся на просмотре, отличился голом и результативной передачей. Насколько он приблизился к подписанию контракта?

– Все зависит от самих футболистов. Мы всегда открыты для игроков, которые хотят прогрессировать именно в «Оболони». Посмотрим, как он проявит себя дальше, впереди еще есть время.

– Сегодня хорошо смотрелась связка Дениса Устименко с игроком на просмотре. Как оцените их взаимодействие?

– Они хорошо взаимодействовали между собой, но я бы не выделял только эту связку. У нас много футболистов очень упорно работают над собой. Денис в очередной раз подтверждает это своей самоотдачей, и его труд приносит результат.

– Матч проходил в формате четырёх таймов по 30 минут. Какой из отрезков игры вам понравился больше всего?

– Сейчас сложно давать оценку. Нужно ещё пересмотреть матч. В целом структура игры сохранялась на протяжении всех четырёх таймов. Есть определённые недостатки, которые будем исправлять, но говорить, что какой-то из таймов был лучше или хуже, пока бы не стал.

– Это был первый спарринг второго этапа сборов. Чувствуете, что команда набирает форму от матча к матчу?

– Безусловно. Мы контролируем физическое состояние футболистов, анализируем все показатели и видим прогресс. Если сравнивать первые контрольные матчи с последними, команда набирает форму не только физически, но и в техническом плане. Уже прорисовывается структура нашей игры, и это очень важно.

– «Чернигов» в прошлом сезоне зарекомендовал себя как команда с надёжной обороной. Делали ли вы на этом особый акцент?

– Нет. Мы благодарим «Чернигов» за качественный спарринг. Это был хороший соперник, который дал нам много полезной информации для анализа. Желаем команде успехов в новом сезоне.

– В начале матча было много борьбы и эмоций. Чем это объясните?

– Это абсолютно нормально. На сборах каждый футболист стремится доказать, что заслуживает играть. Все хотят побеждать, проявить себя перед тренерским штабом. Без эмоций в футболе невозможно. Главное, что после игры все спокойно пообщались – это рабочие моменты.

– Если оценивать все четыре контрольных матча этого лета, сегодняшняя игра была лучшей?

– Я бы сказал, что по качеству игры матч с ЮКСой был лучшим. Против «Нивы» и «Локомотива» мы работали под серьёзными физическими нагрузками. Перед игрой с ЮКСой специально немного уменьшили нагрузку, чтобы оценить действия команды в других условиях. Футболисты доказали, что могут качественно выполнять свою работу как под нагрузкой, так и без неё.

– На сборах результат для вас не является главным?

– Конечно, все хотят побеждать – и тренеры, и футболисты, и руководство клуба. Но во время сборов первоочередная задача – увидеть, как команда выполняет то, над чем мы работаем, оценить футболистов в различных игровых ситуациях, понять, кто лучше смотрится на той или иной позиции.

В то же время результат также имеет значение, ведь он влияет на психологическое состояние команды. Когда футболисты видят, что их работа приносит результат, это придает уверенности. Пока что мы остаемся без поражений в контрольных матчах, и это тоже положительный сигнал. Спасибо ребятам за их отношение к работе и желание прогрессировать.