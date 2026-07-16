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Чемпионат мира
16 июля 2026, 03:13 |
59
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Я мечтал об этом голе, клянусь»

Нападающий сборной Аргентины прокомментировал победу над Англией

16 июля 2026, 03:13 |
59
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Я мечтал об этом голе, клянусь»
ФИФА
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии (2:1) в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Я мечтал об этом голе, клянусь. Я сказал Алексису Макаллистеру, что забью. Сказал ему, что выйду на замену и принесу победу. И мяч попал именно ко мне. Энцо тоже забил великолепный гол, и теперь, когда я успокоился, могу сказать: эта команда продолжает доказывать, на что она способна».

Они устали. Они прессинговали 60 минут. После этого у них уже не осталось сил. Они активизировались, когда забили гол. Затем они отступили, и это дало нам больше спокойствия в розыгрыше мяча. Мы растянули поле по флангам и в итоге забили два гола, и спустя три с половиной года мы снова играем в финале чемпионата мира».

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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