ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал экс-хавбека Челси

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о подписании контракта с французским опорным полузащитником английского «Бернли» Лесли Угочуква.

Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах годовой аренды за 3 миллиона британских фунтов стерлингов. В соглашении предусмотрена опция выкупа за 22,5 миллиона фунтов.

В сезоне 2025/26 Лесли Угочукву провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется Егором Ярмолюком.