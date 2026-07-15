ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал экс-хавбека Челси
Лесли Угочукву покинул «Бернли»
Турецкий «Галатасарай» официально объявил о подписании контракта с французским опорным полузащитником английского «Бернли» Лесли Угочуква.
Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах годовой аренды за 3 миллиона британских фунтов стерлингов. В соглашении предусмотрена опция выкупа за 22,5 миллиона фунтов.
В сезоне 2025/26 Лесли Угочукву провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется Егором Ярмолюком.
Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli… pic.twitter.com/YbzG02SzMe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026
Поединок состоится 15 июля и начнется в 22:00 на стадионе Марседес-Бенц в Атланте