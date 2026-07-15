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Турция
15 июля 2026, 23:21 |
559
0

ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал экс-хавбека Челси

Лесли Угочукву покинул «Бернли»

15 июля 2026, 23:21 |
559
0
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал экс-хавбека Челси
ФК Галатасарай. Лесли Угочукву
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Турецкий «Галатасарай» официально объявил о подписании контракта с французским опорным полузащитником английского «Бернли» Лесли Угочуква.

Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах годовой аренды за 3 миллиона британских фунтов стерлингов. В соглашении предусмотрена опция выкупа за 22,5 миллиона фунтов.

В сезоне 2025/26 Лесли Угочукву провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется Егором Ярмолюком.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Галатасарай
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