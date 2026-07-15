Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Порнозвезда сняла футболку Испании и разозлила фанов Аргентины
Другие новости
15 июля 2026, 22:49 | Обновлено 15 июля 2026, 22:57
1354
0

ФОТО. Порнозвезда сняла футболку Испании и разозлила фанов Аргентины

Миа Халифа заявила, что будет болеть против команды Лионеля Месси при любых обстоятельствах

15 июля 2026, 22:49 | Обновлено 15 июля 2026, 22:57
1354
0
ФОТО. Порнозвезда сняла футболку Испании и разозлила фанов Аргентины
X. Миа Халифа
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Американская медийная персона и инфлюенсер Миа Халифа вызвала бурную реакцию аргентинских болельщиков своим новым видео, посвященным чемпионату мира.

Во время полуфинального матча между сборными Испании и Франции Халифа появилась перед камерой в футболке испанской национальной команды. Однако спустя мгновение она сняла ее и продемонстрировала белую футболку с надписью «Я люблю Париж».

Больше всего фанатов Аргентины возмутила подпись под видео. Миа дала понять, что готова поддерживать любого соперника действующих чемпионов мира.

«Просто знайте: сегодня я была готова болеть против Аргентины при любых обстоятельствах», – написала Халифа.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей оценила ее принципиальную неприязнь к сборной Аргентины, тогда как другие обвинили инфлюенсера в непонимании футбола и раскритиковали за отношение к команде Лионеля Месси.

Ранее 33-летняя Халифа посетила один из матчей сборной Испании на чемпионате мира и активно делилась впечатлениями от турнира со своими подписчиками.

По теме:
30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «После слов Трампа чуть не обделался»
Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионатов мира
фото девушки чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
Футбол | 15 июля 2026, 18:12 25
ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»

Проспер дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Футбол | 15 июля 2026, 08:35 7
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина

Авторитетный наставник считает, что судьба этого противостояния решится в дополнительное время

Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Футбол | 15.07.2026, 08:08
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
Футбол | 15.07.2026, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15.07.2026, 00:45
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 7
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 6
Бокс
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 164
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем