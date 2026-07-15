ФОТО. Порнозвезда сняла футболку Испании и разозлила фанов Аргентины
Миа Халифа заявила, что будет болеть против команды Лионеля Месси при любых обстоятельствах
Американская медийная персона и инфлюенсер Миа Халифа вызвала бурную реакцию аргентинских болельщиков своим новым видео, посвященным чемпионату мира.
Во время полуфинального матча между сборными Испании и Франции Халифа появилась перед камерой в футболке испанской национальной команды. Однако спустя мгновение она сняла ее и продемонстрировала белую футболку с надписью «Я люблю Париж».
Больше всего фанатов Аргентины возмутила подпись под видео. Миа дала понять, что готова поддерживать любого соперника действующих чемпионов мира.
«Просто знайте: сегодня я была готова болеть против Аргентины при любых обстоятельствах», – написала Халифа.
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Публикация вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей оценила ее принципиальную неприязнь к сборной Аргентины, тогда как другие обвинили инфлюенсера в непонимании футбола и раскритиковали за отношение к команде Лионеля Месси.
Ранее 33-летняя Халифа посетила один из матчей сборной Испании на чемпионате мира и активно делилась впечатлениями от турнира со своими подписчиками.
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