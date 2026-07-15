Мбаппе – худший игрок ЧМ-2026 по одному важному показателю

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе показал худший результат на ЧМ-2026 по отработкам в обороне.

Согласно данным статистического портала FotMob, на счету француза всего одно успешное действие в обороне за семь матчей на турнире. Это худший результат среди 602 игроков, выступавших на мундиале.

В то же время Мбаппе успел забить на ЧМ-2026 восемь голов и отдать три результативные передачи. По показателю «гол + пас» французу нет равных на этом турнире.