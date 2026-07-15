Чемпионат мира15 июля 2026, 17:41 | Обновлено 15 июля 2026, 18:21
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Мбаппе – худший игрок ЧМ-2026 по одному важному показателю
У Килиана всего одно удачное действие в обороне
15 июля 2026, 17:41 | Обновлено 15 июля 2026, 18:21
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе показал худший результат на ЧМ-2026 по отработкам в обороне.
Согласно данным статистического портала FotMob, на счету француза всего одно успешное действие в обороне за семь матчей на турнире. Это худший результат среди 602 игроков, выступавших на мундиале.
В то же время Мбаппе успел забить на ЧМ-2026 восемь голов и отдать три результативные передачи. По показателю «гол + пас» французу нет равных на этом турнире.
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