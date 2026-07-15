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Чемпионат мира
15 июля 2026, 17:41 | Обновлено 15 июля 2026, 18:21
737
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Мбаппе – худший игрок ЧМ-2026 по одному важному показателю

У Килиана всего одно удачное действие в обороне

15 июля 2026, 17:41 | Обновлено 15 июля 2026, 18:21
737
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Мбаппе – худший игрок ЧМ-2026 по одному важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе показал худший результат на ЧМ-2026 по отработкам в обороне.

Согласно данным статистического портала FotMob, на счету француза всего одно успешное действие в обороне за семь матчей на турнире. Это худший результат среди 602 игроков, выступавших на мундиале.

В то же время Мбаппе успел забить на ЧМ-2026 восемь голов и отдать три результативные передачи. По показателю «гол + пас» французу нет равных на этом турнире.

FotMob

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Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу статистика
Андрей Плыгун Источник
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А що таке "дії в обороні"? Зідан стояв на воротах і зробив тільки 1 дію?
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