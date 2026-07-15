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Чемпионат мира
15 июля 2026, 15:05 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
1579
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная попрощалась с тренером после сенсационного ЧМ

Минье покинул сборную Гаити

15 июля 2026, 15:05 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
1579
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная попрощалась с тренером после сенсационного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Минье
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Сборная Гаити сенсационно вышла на ЧМ-2026, однако наставник Себастьян Минье не сумел сохранить свою должность и покинул пост тренера национальной команды.

Сообщается, что инициатива расставания исходила от Федерации футбола Гаити.

Команда в группе проиграла Шотландии, Бразилии и Марокко.

53-летний Минье работал с командой с 2024 года.

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сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу Себастьян Минье
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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