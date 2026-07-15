ОФИЦИАЛЬНО. Сборная попрощалась с тренером после сенсационного ЧМ

Сборная Гаити сенсационно вышла на ЧМ-2026, однако наставник Себастьян Минье не сумел сохранить свою должность и покинул пост тренера национальной команды.

Сообщается, что инициатива расставания исходила от Федерации футбола Гаити.

Команда в группе проиграла Шотландии, Бразилии и Марокко.

53-летний Минье работал с командой с 2024 года.