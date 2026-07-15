Чемпионат мира15 июля 2026, 15:05 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Сборная попрощалась с тренером после сенсационного ЧМ
Минье покинул сборную Гаити
15 июля 2026, 15:05 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
1579
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Сборная Гаити сенсационно вышла на ЧМ-2026, однако наставник Себастьян Минье не сумел сохранить свою должность и покинул пост тренера национальной команды.
Сообщается, что инициатива расставания исходила от Федерации футбола Гаити.
Команда в группе проиграла Шотландии, Бразилии и Марокко.
53-летний Минье работал с командой с 2024 года.
MÈSI! 💙❤️ pic.twitter.com/CdIIwTIwLW— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 25, 2026
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