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Чемпионат мира
15 июля 2026, 13:56 | Обновлено 15 июля 2026, 14:20
798
0

Экс-арбитр ФИФА считает, что Дешам зря раскритиковал рефери полуфинала ЧМ

Тренер французов должен больше сосредоточиться на провале своих подопечных

15 июля 2026, 13:56 | Обновлено 15 июля 2026, 14:20
798
0
Экс-арбитр ФИФА считает, что Дешам зря раскритиковал рефери полуфинала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в матче 1/2 финала ЧМ Франция – Испания, к которой у представителей «синих» после финального свистка были претензии.

«Я считаю, что сальвадорец Иван Бартон хорошо справился со своими обязанностями. Разве что в двух эпизодах один из его ассистентов поспешил с решениями, но они не повлияли на ход событий на поле. Должен ли был рефери удалять на 14-й минуте француза Олисе за удар в подкате по голеностопу Родри? По-моему, поскольку в действиях Олисе не было агрессии и это был обычный игровой эпизод, то арбитр должен был наказать француза желтой карточкой. Мне непонятно, почему он ограничился лишь назначением штрафного удара.

Что касается пенальти в ворота французов на 22-й минуте, то здесь вообще не может быть никаких вопросов к Бартону. После фланговой передачи защитник Люка Динь выбил мяч головой, не заметив ускорения за своей спиной Ламина Ямаля, и, пытаясь отвести угрозу, попал испанцу по ноге. Бессмысленное нарушение, но закон есть закон.

«Думаю, что после финального свистка разочарованному тренеру французов Дидье Дешаму просто не хватило объективности. Арбитр не виноват, что у его подопечных мало что выходило на футбольном поле. Такое иногда случается даже с грандами мирового футбола, когда день не задался и все идет кувырком».

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Мирослав Ступар инсайд ЧМ-2026 по футболу Дидье Дешам сборная Франции по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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