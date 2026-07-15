ВИДЕО. Эмоции Дешама и Мбаппе после вылета из ЧМ-2026

14 июля сборные Франции и Испании провели матч полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Команды сыграли на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу испанцев.

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Сразу после финального свистка главный тренер Дидье Дешам и капитан команды Килиан Мбаппе дали невероятно эмоциональные и откровенные интервью.

Мбаппе не стал искать оправданий, подробно разобрал тактический провал команды против испанской полузащиты и, как настоящий лидер, взял всю вину за этот вылет на себя.

ВИДЕО. Эмоции Дешама и Мбаппе после вылета с ЧМ-2026