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  4. ВИДЕО. Эмоции Дешама и Мбаппе после вылета из ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июля 2026, 14:27 |
886
2

ВИДЕО. Эмоции Дешама и Мбаппе после вылета из ЧМ-2026

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15 июля 2026, 14:27 |
886
2 Comments
ВИДЕО. Эмоции Дешама и Мбаппе после вылета из ЧМ-2026
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14 июля сборные Франции и Испании провели матч полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Команды сыграли на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу испанцев.

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Сразу после финального свистка главный тренер Дидье Дешам и капитан команды Килиан Мбаппе дали невероятно эмоциональные и откровенные интервью.

Мбаппе не стал искать оправданий, подробно разобрал тактический провал команды против испанской полузащиты и, как настоящий лидер, взял всю вину за этот вылет на себя.

ВИДЕО. Эмоции Дешама и Мбаппе после вылета с ЧМ-2026

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе эмоции видео пресс-конференция сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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А чого вильоту з ЧС якщо є ще матч за 3-тє місце???
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Помилка Дешама - одна. Треба було давно понакази мммє-бббє-ппє його місце і не випускати на перший тайм. Нехай би розумів, що без нього Франція не гірша, тоді б рвав жопу у другому ьаймі. Ален пропозиція про Зидана - повний жах - піпець франзузам далі.
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