Мбаппе – в топ-10 гвардейцев мировых первенств
Нападающий сборной Франции открыл свой третий десяток матчей на чемпионатах мира
27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вошел в топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира.
Матч против сборной Испании в полуфинале ЧМ-2026 стал для француза 21-м на мировых первенствах.
Благодаря этому Мбаппе теперь делит 8–13 места с такими игроками, как Уве Зеелер (ФРГ), Диего Марадона (Аргентина), Иван Перишич (Хорватия), Владислав Жмуда (Польша) и Тибо Куртуа (Бельгия), в активе которых также по 21 сыгранному матчу на чемпионатах мира.
Лишь 7 футболистов в истории чемпионатов мира сыграли больше, чем Мбаппе: Лионель Месси (Аргентина, 32), Криштиану Роналду (Португалия, 27), Лотар Матеус (Германия, 25), Мирослав Клозе (Германия, 24), Паоло Мальдини (Италия, 23), Мануэль Нойер (Германия, 23) и Лука Модрич (Хорватия, 23).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира:
- 32 – Лионель Месси (Аргентина)
- 27 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 25 – Лотар Матеус (Германия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
- 23 – Мануэль Нойер (Германия)
- 23 – Лука Модрич (Хорватия)
- 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
- 21 – Диего Марадона (Аргентина)
- 21 – Иван Перишич (Хорватия)
- 21 – Владислав Жмуда (Польша)
- 21 – Тибо Куртуа (Бельгия)
- 21 – Килиан Мбаппе (Франция)
Más partidos jugados en Copa del Mundo👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 14, 2026
1️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 32
2️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 27
3️⃣ Lothar Matthäus 🇩🇪 25
4️⃣ Miroslav Klose 🇩🇪 24
5️⃣ Paolo Maldini 🇮🇹 23
6️⃣ Manuel Neuer 🇩🇪 23
7️⃣ Luka Modrić 🇭🇷 23
8️⃣ Uwe Seeler 🇩🇪 21
9️⃣ Thibaut Courtois 🇧🇪 21
🔟 Ivan Perišić 🇭🇷 21… pic.twitter.com/lUpKogvKvG
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