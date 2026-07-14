Мбаппе – в топ-10 гвардейцев мировых первенств

27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вошел в топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Матч против сборной Испании в полуфинале ЧМ-2026 стал для француза 21-м на мировых первенствах.

Благодаря этому Мбаппе теперь делит 8–13 места с такими игроками, как Уве Зеелер (ФРГ), Диего Марадона (Аргентина), Иван Перишич (Хорватия), Владислав Жмуда (Польша) и Тибо Куртуа (Бельгия), в активе которых также по 21 сыгранному матчу на чемпионатах мира.

Лишь 7 футболистов в истории чемпионатов мира сыграли больше, чем Мбаппе: Лионель Месси (Аргентина, 32), Криштиану Роналду (Португалия, 27), Лотар Матеус (Германия, 25), Мирослав Клозе (Германия, 24), Паоло Мальдини (Италия, 23), Мануэль Нойер (Германия, 23) и Лука Модрич (Хорватия, 23).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира:

32 – Лионель Месси (Аргентина)

27 – Криштиану Роналду (Португалия)

25 – Лотар Матеус (Германия)

24 – Мирослав Клозе (Германия)

23 – Паоло Мальдини (Италия)

23 – Мануэль Нойер (Германия)

23 – Лука Модрич (Хорватия)

21 – Уве Зеелер (ФРГ)

21 – Диего Марадона (Аргентина)

21 – Иван Перишич (Хорватия)

21 – Владислав Жмуда (Польша)

21 – Тибо Куртуа (Бельгия)

21 – Килиан Мбаппе (Франция)