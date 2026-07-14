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  4. Тилеманс стал седьмой самой дорогой продажей в истории Астон Виллы
Англия
14 июля 2026, 21:48 |
253
0

Тилеманс стал седьмой самой дорогой продажей в истории Астон Виллы

Вспомним топ-10 футболистов, которых продавали бирмингемцы за самые большие суммы

14 июля 2026, 21:48 |
253
0
Тилеманс стал седьмой самой дорогой продажей в истории Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний бельгийский полузащитник Юри Тилеманс стал седьмым самым дорогим трансфером «Астон Виллы».

«Манчестер Юнайтед» заплатил за игрока сборной Бельгии 41 млн евро.

В связи с этим напомним топ-10 самых дорогих трансферов в истории бирмингемцев.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории «Астон Виллы»:

  • 117,5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, в «Манчестер Сити»)
  • 77 млн евро – Джон Дуран (2024/25, в «Аль-Наср»)
  • 60 млн евро – Мусса Диаби (2024/25, в «Аль-Иттихад»)
  • 51,5 млн евро – Дуглас Луис (2024/25, в «Ювентус»)
  • 46,5 млн евро – Кристиан Бентеке (2015/16, в «Ливерпуль»)
  • 45,15 млн евро – Джейкоб Рэмзи (2025/26, в «Ньюкасл Юнайтед»)
  • 41 млн евро – Юри Тилеманс (2026/27, в «Манчестер Юнайтед»)
  • 25 млн евро – Дониэлл Мален (2026/27, в «Рому»)
  • 23,7 млн евро – Джейден Филоген (2024/25, в «Ипсвич Таун»)
  • 22,8 млн евро – Стюарт Даунинг (2011/12, в «Ливерпуль»)
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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