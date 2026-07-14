Англия14 июля 2026, 21:48 |
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Тилеманс стал седьмой самой дорогой продажей в истории Астон Виллы
Вспомним топ-10 футболистов, которых продавали бирмингемцы за самые большие суммы
14 июля 2026, 21:48 |
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29-летний бельгийский полузащитник Юри Тилеманс стал седьмым самым дорогим трансфером «Астон Виллы».
«Манчестер Юнайтед» заплатил за игрока сборной Бельгии 41 млн евро.
В связи с этим напомним топ-10 самых дорогих трансферов в истории бирмингемцев.
Топ-10 самых дорогих продаж в истории «Астон Виллы»:
- 117,5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, в «Манчестер Сити»)
- 77 млн евро – Джон Дуран (2024/25, в «Аль-Наср»)
- 60 млн евро – Мусса Диаби (2024/25, в «Аль-Иттихад»)
- 51,5 млн евро – Дуглас Луис (2024/25, в «Ювентус»)
- 46,5 млн евро – Кристиан Бентеке (2015/16, в «Ливерпуль»)
- 45,15 млн евро – Джейкоб Рэмзи (2025/26, в «Ньюкасл Юнайтед»)
- 41 млн евро – Юри Тилеманс (2026/27, в «Манчестер Юнайтед»)
- 25 млн евро – Дониэлл Мален (2026/27, в «Рому»)
- 23,7 млн евро – Джейден Филоген (2024/25, в «Ипсвич Таун»)
- 22,8 млн евро – Стюарт Даунинг (2011/12, в «Ливерпуль»)
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