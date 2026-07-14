Юри ТИЛЕМАНС: «Трудно описать, насколько я горжусь этим»

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс прокомментировал свой переход из бирмингемской «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед»:

«Трудно описать, насколько я горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Подписание контракта с таким выдающимся клубом — это невероятное ощущение, это кульминация многих лет самоотверженного труда с тех пор, как я впервые влюбился в футбол.

Мне посчастливилось добиться успеха в футболе, и это только укрепило мою решимость достигать ещё большего. Амбиции всех в клубе чрезвычайно чётки: мы все полны решимости бороться за самые престижные трофеи в ближайшие годы».

В сезоне 2025/26 Юри Тилеманс провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.