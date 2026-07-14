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  4. Юри ТИЛЕМАНС: «Трудно описать, насколько я горжусь этим»
Англия
14 июля 2026, 20:46 | Обновлено 14 июля 2026, 20:50
175
0

Юри ТИЛЕМАНС: «Трудно описать, насколько я горжусь этим»

Бельгийский полузащитник прокомментировал свой переход из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед»

14 июля 2026, 20:46 | Обновлено 14 июля 2026, 20:50
175
0
Юри ТИЛЕМАНС: «Трудно описать, насколько я горжусь этим»
ФК Манчестер Юнайтед. Юри Тилеманс
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Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс прокомментировал свой переход из бирмингемской «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед»:

«Трудно описать, насколько я горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Подписание контракта с таким выдающимся клубом — это невероятное ощущение, это кульминация многих лет самоотверженного труда с тех пор, как я впервые влюбился в футбол.

Мне посчастливилось добиться успеха в футболе, и это только укрепило мою решимость достигать ещё большего. Амбиции всех в клубе чрезвычайно чётки: мы все полны решимости бороться за самые престижные трофеи в ближайшие годы».

В сезоне 2025/26 Юри Тилеманс провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы Юри Тилеманс трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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