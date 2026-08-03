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  4. Пономаренко получил сенсационный вариант
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 08:02 |
2285
3

Пономаренко получил сенсационный вариант

«Фенербахче» интересуется Матвеем

03 августа 2026, 08:02 |
2285
3 Comments
Пономаренко получил сенсационный вариант
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, «Галатасарай» получил согласие от игрока, а после этого стамбульский клуб направил официальное предложение киевскому «Динамо» о трансфере футболиста.

Сообщается, что интерес к Пономаренко также проявляет другой турецкий гранд — «Фенербахче», который следит за ситуацией вокруг молодого нападающего.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Фенербахче
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Олийченко больной на голову с рождения или когда начал работать в спорт уа и получать бабло от ахметки за свою грязную дезу против Динамо?
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+2
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Навіщо таке писати! 
Він вже продлив контракт з Динамо!
Вигадує усяку уйню!
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