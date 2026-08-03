Пономаренко получил сенсационный вариант
«Фенербахче» интересуется Матвеем
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации турецких источников, «Галатасарай» получил согласие от игрока, а после этого стамбульский клуб направил официальное предложение киевскому «Динамо» о трансфере футболиста.
Сообщается, что интерес к Пономаренко также проявляет другой турецкий гранд — «Фенербахче», который следит за ситуацией вокруг молодого нападающего.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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