Пономаренко получил сенсационный вариант

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, «Галатасарай» получил согласие от игрока, а после этого стамбульский клуб направил официальное предложение киевскому «Динамо» о трансфере футболиста.

Сообщается, что интерес к Пономаренко также проявляет другой турецкий гранд — «Фенербахче», который следит за ситуацией вокруг молодого нападающего.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.