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  4. Левски – Борац Баня-Лука. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
14 июля 2026, 19:16 |
174
0

Левски – Борац Баня-Лука. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча начнется 14 июля в 20:30 по Киеву

14 июля 2026, 19:16 |
174
0
Левски – Борац Баня-Лука. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Левски
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14 июля на Виваком Арена - Георги Аспарухов пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Левски встретится с Борац Баня-Лука. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Левски

Команда была основана еще в начале прошлого века и считается по праву одним из флагманов. Только чемпионских званий у нее было под три десятка. Но, с другой стороны, в последние два десятилетия и ее, как и остальных, оттеснили на второй план.

Для многих сейчас болгарский клубный футбол ассоциируется с Лудогорцем. При нынешнем владельце проект из Разграда начал штамповать один титул за другим. Но в прошлом сезоне именно футболисты из Софии сумели неожиданно прервать это доминирование. Причем они набрали 70 очков, сразу на десяток больше, чем фаворит. Первый титул с 2009-го года и уже 27-й за всю славную историю, и, конечно же, сейчас хотят продлить это доминирование, но и в главном еврокубке хочется задержаться.

Борац Баня-Лука

Клуб во времена единой Югославии, с одной стороны, представлял там свою республику, но, с другой, не выдерживал уж очень плотную конкуренцию со стороны сербских и хорватских грандов, и все, что можно вносить себе в актив, это завоевание кубка в 1988-м году. Более того, во времена независимости долгое время чемпионство в сезоне 2010/2011 оставалось единственным. И только в 2021-2026 получилось прибавить еще три титула, в том числе и весной, когда на пятнадцать очков опередили Зриньски.

Это заодно позволило вернуться в Лигу чемпионов. Дома боснийцы быстро открыли счет, когда Юричич реализовал пенальти. Но и соперники показали свой уровень, когда вскоре после перерыва получилось сровнять. В итоге тот матч так и закончили ничьей 1-1, что дает теперь преимущество нынешним хозяевам.

Статистика личных встреч

Хотя оба клуба базируются на Балканах, до прошлой неделе они ни разу не проводили даже товарищеских матчей.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.30 для Левски и 8.50 для Бораца. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают, что болгары, не проигравшие на выезде, дома добьются своего. Согласимся и поставим на их победу в основное время с форой (-1) (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Левски
14 июля 2026 -
20:30
Борац Баня-Лука
Фора Левски (-1) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Левски София Борац Баня-Лука Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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