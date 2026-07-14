14 июля на Стадионе имени Михаила Месхи пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Иберия 1999 встретится с Флорой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Иберия 1999

Команда имеет сравнительно короткую, даже по национальным меркам, историю. Особенно если говорить о нынешнем названии. Но любопытно, что, избавившись от наименования Сабуртало, футболисты закрепились на вершине грузинского футбола на долго. Сразу после ребрендинга, в 2024-м году, выиграли чемпионство, второе всего, после шестилетней паузы. А потом удержали первое место в следующем розыгрыше.

На данный момент клуб из Тбилиси оставляет крайне противоречивое впечатление. С одной стороны, уже упущен один из трофеев - Торпедо (Кутаиси) в серии пенальти после решающего матча отдали Суперкубок. Кроме того, в Эровнули-Лиге нет привычного уже доминирования, более того, только собственные осечки мешают Рустави или столичному Динамо захватить лидерство. Зато на этот раз удачно стартовали в еврокубках - с выездной победы

Флора

Клуб был основан примерно на десятилетие своего соперника из Кавказа. И добился намного большего - он постоянно борется за лидерство в Эстонии. Причем часто успешно, как было и в прошлом розыгрыше Мейстриилиги - тогда вернули себе титул после паузы в один сезон.

Но сейчас уже нигде не складывается. Чемпионство фактически отдано соседней Левадии - та к середине лета нарастила отрыв в десяток очков, и просто не успеет растерять такой гандикап. В таких условиях уместно было бы сделать акцент на еврокубках. Но и тут первый блин вышел явно комом: в Таллине на прошлой неделе уступили. Причем, пропустив дважды к середине первого тайма, смогли отыграться, но тут же получили еще один мяч.

Статистика личных встреч

В среду было проведено только первый очный поединок клубов.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.51 для Иберии 1999 и 5.00 для Флоры. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы не верят, что балтийский клуб возьмет реванш на выезде. Ставим на то, что хозяева, которым вообще-то и ничьей хватит, снова победят (коэффициент - 1.51).