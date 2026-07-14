Ангелина Калинина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 59) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 115). Встреча начнется в 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге сыграет либо с Доминикой Шальковой, либо с Алевтиной Ибрагимовой.

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