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  4. Ангелина Калинина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 июля 2026, 16:29 |
689
0

Ангелина Калинина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Яссах

14 июля 2026, 16:29 |
689
0
Ангелина Калинина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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14 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 59) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 115). Встреча начнется в 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге сыграет либо с Доминикой Шальковой, либо с Алевтиной Ибрагимовой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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