Ангелина Калинина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Яссах
14 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 59) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 115). Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге сыграет либо с Доминикой Шальковой, либо с Алевтиной Ибрагимовой.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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