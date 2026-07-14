ОФИЦИАЛЬНО. Ян Зоммер – новый голкипер Брюгге
Именитый вратарь перешел в статус свободного агента
Известный швейцарский вратарь Ян Зоммер стал новым игроком бельгийского «Брюгге».
Зоммер перебрался в «Брюгге» на правах свободного агента после трех лет в миланском «Интере».
Голкипер договорился с руководством клуба о долгосрочном контракте на три сезона – до лета 2029 года. Выступать в новом клубе Ян будет под 1-м номером.
За три года в составе «Интера» Зоммер отыграл 139 матчей и выиграл четыре трофея: две Серии А, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
До периода в Италии Ян выступал за «Боруссию» Менхенгладбах, «Баварию» (оба – Германия), «Базель», «Грассхоппер» (оба – Швейцария) и «Вадуц» (Лихтенштейн).
The start of a new chapter. 🥰— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026
Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2
July 14, 2026
Hungry for more. 🫡⏳ pic.twitter.com/OCziV3EnJb— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026
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