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Бельгия
14 июля 2026, 10:54 | Обновлено 14 июля 2026, 10:56
424
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ян Зоммер – новый голкипер Брюгге

Именитый вратарь перешел в статус свободного агента

14 июля 2026, 10:54 | Обновлено 14 июля 2026, 10:56
424
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ян Зоммер – новый голкипер Брюгге
ФК Брюгге. Ян Зоммер
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Известный швейцарский вратарь Ян Зоммер стал новым игроком бельгийского «Брюгге».

Зоммер перебрался в «Брюгге» на правах свободного агента после трех лет в миланском «Интере».

Голкипер договорился с руководством клуба о долгосрочном контракте на три сезона – до лета 2029 года. Выступать в новом клубе Ян будет под 1-м номером.

За три года в составе «Интера» Зоммер отыграл 139 матчей и выиграл четыре трофея: две Серии А, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

До периода в Италии Ян выступал за «Боруссию» Менхенгладбах, «Баварию» (оба – Германия), «Базель», «Грассхоппер» (оба – Швейцария) и «Вадуц» (Лихтенштейн).

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Брюгге трансферы Интер Милан свободный агент чемпионат Бельгии по футболу Ян Зоммер
Андрей Витренко Источник: ФК Брюгге
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