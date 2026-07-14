ОФИЦИАЛЬНО. Ян Зоммер – новый голкипер Брюгге

Известный швейцарский вратарь Ян Зоммер стал новым игроком бельгийского «Брюгге».

Зоммер перебрался в «Брюгге» на правах свободного агента после трех лет в миланском «Интере».

Голкипер договорился с руководством клуба о долгосрочном контракте на три сезона – до лета 2029 года. Выступать в новом клубе Ян будет под 1-м номером.

За три года в составе «Интера» Зоммер отыграл 139 матчей и выиграл четыре трофея: две Серии А, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

До периода в Италии Ян выступал за «Боруссию» Менхенгладбах, «Баварию» (оба – Германия), «Базель», «Грассхоппер» (оба – Швейцария) и «Вадуц» (Лихтенштейн).

The start of a new chapter. 🥰



Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026