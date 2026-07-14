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  4. Дешам сообщил, готов ли Мбаппе сыграть против Испании
Чемпионат мира
14 июля 2026, 09:48 |
642
0

Дешам сообщил, готов ли Мбаппе сыграть против Испании

Нападающий сборной Франции может выйти на поле в стартовом составе

14 июля 2026, 09:48 |
642
0
Дешам сообщил, готов ли Мбаппе сыграть против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что Килиан Мбаппе готов к полуфиналу чемпионата мира против Испании на «100 процентов».

Мбаппе покинул поле на 77-й минуте четвертьфинального матча Франции против Марокко (2:0) из-за повреждения голеностопа. После игры он заверил, что «чувствует себя абсолютно нормально», однако накануне полуфинала определенное беспокойство все же оставалось.

Накануне матча во время открытой для прессы части тренировки Мбаппе занимался отдельно от большинства партнеров по команде, а RMC Sport сообщило, что он все еще испытывает дискомфорт в голеностопе.

Впрочем, уже спустя несколько часов на пресс-конференции накануне матча Дешам заявил, что Мбаппе «чувствует себя хорошо».

«Он имеет право, как и другие, выполнять упражнение 15 минут вместо 20», – объяснил тренер.

Говоря о полузащитнике Орельене Тчуамени, который пропустил два последних матча Франции из-за травмы, наставник отметил:

«Несмотря на то, что он был в заявке на последний матч, риск все еще был слишком высоким. Сейчас он чувствует себя лучше. Я не скажу, что он уже на 100 процентов восстановился, но теперь он доступен».

Ожидается, что Мбаппе выйдет в стартовом составе на матч против Испании, как это было во всех предыдущих поединках Франции на этом турнире, а вот относительно появления Тчуамени остаются сомнения.

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Иван Чирко Источник: The Athletic
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