ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Бенфики возглавил французский клуб

Французский «Страсбур» официально представил нового тренера перед стартом сезона 2026/27: команду Лиги 1 возглавил португалец Уго Оливейра.

Контракт иностранного специалиста с клубом рассчитан на три сезона – до лета 2029 года.

«Для меня большая честь быть здесь, в Страсбуре, и присоединиться к такому замечательному проекту, где история и амбиции идеально переплетаются.

Я хочу приносить яркие эмоции, создавать незабываемые воспоминания и отдавать всего себя, чтобы помочь клубу продолжать развиваться. Вперед!» – сказал Оливейра.

Предыдущим местом работы Уго стал португальский клуб «Фамаликау», в котором он трудился с зимы 2024 года по лето 2026-го.

До этого момента Оливейра выступал в роли ассистента тренера. Так, с 2009 по 2011 годы Уго был тренером вратарей сборной Португалии, после чего пять лет отдал «Бенфике» на этой же должности.

В прошлом сезоне «Страсбур» не сумел пробиться в еврокубки, финишировав совсем рядом: на восьмом месте с 53 очками.

Hugo Oliveira nommé entraineur du Racing Club de Strasbourg Alsace 🆕💙



Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 12, 2026

👋 pic.twitter.com/3GudcmPTf1 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 12, 2026