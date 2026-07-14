ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Бенфики возглавил французский клуб
Уго Оливейра попробует себя в роли коуча «Страсбурга»
Французский «Страсбур» официально представил нового тренера перед стартом сезона 2026/27: команду Лиги 1 возглавил португалец Уго Оливейра.
Контракт иностранного специалиста с клубом рассчитан на три сезона – до лета 2029 года.
«Для меня большая честь быть здесь, в Страсбуре, и присоединиться к такому замечательному проекту, где история и амбиции идеально переплетаются.
Я хочу приносить яркие эмоции, создавать незабываемые воспоминания и отдавать всего себя, чтобы помочь клубу продолжать развиваться. Вперед!» – сказал Оливейра.
Предыдущим местом работы Уго стал португальский клуб «Фамаликау», в котором он трудился с зимы 2024 года по лето 2026-го.
До этого момента Оливейра выступал в роли ассистента тренера. Так, с 2009 по 2011 годы Уго был тренером вратарей сборной Португалии, после чего пять лет отдал «Бенфике» на этой же должности.
В прошлом сезоне «Страсбур» не сумел пробиться в еврокубки, финишировав совсем рядом: на восьмом месте с 53 очками.
Hugo Oliveira nommé entraineur du Racing Club de Strasbourg Alsace 🆕💙— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 12, 2026
Le communiqué 👇
July 12, 2026
🆕🇵🇹 pic.twitter.com/i7vKug3PQ7— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 13, 2026
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