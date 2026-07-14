Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Франция – Испания, 1/2 финала
Другие новости
14 июля 2026, 07:35 |
260
0

Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Франция – Испания, 1/2 финала

Поединок начнется 14 июля в 22:00 по Киеву

14 июля 2026, 07:35 |
260
0
Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Франция – Испания, 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фан: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

14 июля, в полуфинале чемпионата мира, между собой сыграют Франция – Испания. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Франция

Для французов турнир складывается успешно, выиграли все матчи в основное время, показывая солидную игру. Команда в шаге от третьего финала чемпионата мира кряду.

На групповом этапе подопечные Дидье Дешама в непростой битве одолели Сенегал – 3:1. Во втором туре удалось обыграть Ирак со счетом 3:0. Третья игра против Норвегии, была битвой за первое место в квартете, но соперник выставил не основной состав, поэтому удалось уверенно выиграть 4:1.

Не было проблем в 1/16 финала, где удалось разгромить Швецию со счетом 3:0. В 1/8 финала французы в тяжелом матче одолели Парагвай, который не особо пытался играть в футбол – 1:0. Четвертьфинал команда уверенно выиграла у Марокко – 2:0, крепкий соперник не оказал сопротивления.

Лидером коллектива, ожидаемо стал Килиан Мбаппе, на его счету уже 8 голов и 3 результативные передачи, он ведет борьбу за «золотую бутсу» с Месси, который забил столько же мячей. Хорошо себя проявляют Дембеле, Олиссе, создают сопернику проблемы Дуэ и Барколя.

Испания

«Красная фурия» начала с нулевой ничьи против Кабо-Верде, где так и не удалось пробить вратаря соперника Возинью, который обрел большую популярность после матча. Далее легко разобрались с Саудовской Аравией – 4:0, а также обыграли Уругвай – 1:0, чего хватило для первого места в квартете.

В 1/16 финала испанцы легко прошли Австрию, одолев соперника со счетом 3:0. Далее была тяжелая битва против Португалии, все шло к овертайму, но Мерино сумел забить в компенсированное время – 1:0. Против Бельгии подопечных Де ла Фуэнте считали фаворитами, хотя соперник дал бой, первый тайм завершился 1:1, а «красная фурия» впервые пропустила. В этом матче снова джокером стал Мерино, он забил в концовке, после того, как вратарь неуверенно отбил мяч перед собой.

Предстоящий матч станет большой проверкой, особенно для обороны, которой надо будет сдержать Мбаппе и компанию.

Личные встречи

Соперники играли между собой 38 раз, в 18 случаях побеждали французы, 13 матчей выиграли испанцы, семь раз была зафиксирована ничья. В финальных частях чемпионата мира команды пересекались всего раз, в 1/8 финала 2006 года, тогда Франция выиграла со счетом 3:1

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Франции и 3.20 для Испании. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Встречаются титаны европейского и мирового футбола, явного фаворита здесь нет, хотя минимальный перевес букмекеры все-таки отдают французам. Здесь я согласен, подопечные Дешама выглядят сильно, сложно будет кому-то их остановить, даже «красной фурии». Я считаю, что у французов больше опыта в подобных битвах, поэтому рискну поставить на их проход за 1,66, не думаю, что игра будет зрелищной, учитывая цену ошибки.

Прогноз Sport.ua
Франция
14 июля 2026 -
22:00
Испания
Франция выйдет в финал 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада
Месси пропустил тренировку Аргентины перед Англией. Все ли в порядке?
Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Франция - Испания ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Футбол | 13 июля 2026, 09:32 5
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом

Однако Виктор попросил у «Трабзонспора» больше времени

Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Бокс | 13 июля 2026, 09:42 5
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко

Жан Беленюк – о возвращении боксера на ринг

В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14.07.2026, 06:02
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати
Футбол | 14.07.2026, 07:38
Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати
Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Футбол | 13.07.2026, 08:38
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 20
Футбол
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 21
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 17
Футбол
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
13.07.2026, 07:41 10
Теннис
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем