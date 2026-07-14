Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Франция – Испания, 1/2 финала

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14 июля, в полуфинале чемпионата мира, между собой сыграют Франция – Испания. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Франция

Для французов турнир складывается успешно, выиграли все матчи в основное время, показывая солидную игру. Команда в шаге от третьего финала чемпионата мира кряду.

На групповом этапе подопечные Дидье Дешама в непростой битве одолели Сенегал – 3:1. Во втором туре удалось обыграть Ирак со счетом 3:0. Третья игра против Норвегии, была битвой за первое место в квартете, но соперник выставил не основной состав, поэтому удалось уверенно выиграть 4:1.

Не было проблем в 1/16 финала, где удалось разгромить Швецию со счетом 3:0. В 1/8 финала французы в тяжелом матче одолели Парагвай, который не особо пытался играть в футбол – 1:0. Четвертьфинал команда уверенно выиграла у Марокко – 2:0, крепкий соперник не оказал сопротивления.

Лидером коллектива, ожидаемо стал Килиан Мбаппе, на его счету уже 8 голов и 3 результативные передачи, он ведет борьбу за «золотую бутсу» с Месси, который забил столько же мячей. Хорошо себя проявляют Дембеле, Олиссе, создают сопернику проблемы Дуэ и Барколя.

Испания

«Красная фурия» начала с нулевой ничьи против Кабо-Верде, где так и не удалось пробить вратаря соперника Возинью, который обрел большую популярность после матча. Далее легко разобрались с Саудовской Аравией – 4:0, а также обыграли Уругвай – 1:0, чего хватило для первого места в квартете.

В 1/16 финала испанцы легко прошли Австрию, одолев соперника со счетом 3:0. Далее была тяжелая битва против Португалии, все шло к овертайму, но Мерино сумел забить в компенсированное время – 1:0. Против Бельгии подопечных Де ла Фуэнте считали фаворитами, хотя соперник дал бой, первый тайм завершился 1:1, а «красная фурия» впервые пропустила. В этом матче снова джокером стал Мерино, он забил в концовке, после того, как вратарь неуверенно отбил мяч перед собой.

Предстоящий матч станет большой проверкой, особенно для обороны, которой надо будет сдержать Мбаппе и компанию.

Личные встречи

Соперники играли между собой 38 раз, в 18 случаях побеждали французы, 13 матчей выиграли испанцы, семь раз была зафиксирована ничья. В финальных частях чемпионата мира команды пересекались всего раз, в 1/8 финала 2006 года, тогда Франция выиграла со счетом 3:1

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Франции и 3.20 для Испании. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Встречаются титаны европейского и мирового футбола, явного фаворита здесь нет, хотя минимальный перевес букмекеры все-таки отдают французам. Здесь я согласен, подопечные Дешама выглядят сильно, сложно будет кому-то их остановить, даже «красной фурии». Я считаю, что у французов больше опыта в подобных битвах, поэтому рискну поставить на их проход за 1,66, не думаю, что игра будет зрелищной, учитывая цену ошибки.