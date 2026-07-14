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14 июля 2026, 02:56 |
141
0

ФОТО. Внезапно умер арбитр, который должен был поехать на ЧМ-2026

Робу Диперинку было всего лишь 38 лет...

14 июля 2026, 02:56 |
141
0
ФОТО. Внезапно умер арбитр, который должен был поехать на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Роб Диперинк
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Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет. Информацию о смерти рефери официально подтвердила Королевская футбольная ассоциация Нидерландов. Причина смерти пока не сообщается.

Диперинк должен был работать видеоассистентом арбитра на чемпионате мира 2026 года, однако незадолго до начала турнира ФИФА исключила его из списка официальных лиц.

В апреле нидерландца задержали в Лондоне по подозрению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. После проверки записей камер наблюдения и цифровых устройств полиция закрыла дело из-за недостаточного количества доказательств. Никаких обвинений арбитру не предъявили.

Диперинк отрицал обвинения и заявлял, что полностью сотрудничал с правоохранительными органами и футбольными организациями. Рефери также не скрывал разочарования из-за решения ФИФА не допустить его к работе на чемпионате мира.

Роб работал в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов с 2017 года, провел десятки матчей Эредивизи и выполнял обязанности VAR на чемпионате Европы 2024 года.

«С огромным потрясением и скорбью мы узнали о смерти Роба Диперинка. В его лице мы потеряли уважаемого арбитра и ценного коллегу», – говорится в сообщении нидерландской федерации.

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фото смерть чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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