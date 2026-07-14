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14 июля 2026, 02:02 | Обновлено 14 июля 2026, 02:05
218
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ФОТО. «Мисс Вселенная» ответила на слухи о романе с Беллингемом

Фатима Бош призналась, что никогда лично не встречалась с футболистом

14 июля 2026, 02:02 | Обновлено 14 июля 2026, 02:05
218
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ФОТО. «Мисс Вселенная» ответила на слухи о романе с Беллингемом
ФОТО: People
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Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2025» Фатима Бош прокомментировала слухи о возможном романе с полузащитником мадридского «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом.

26-летняя мексиканка рассказала, что видела публикации в социальных сетях, в которых болельщики пытались «свести» ее с английским футболистом.

При этом Бош подчеркнула, что никогда лично не встречалась с Беллингемом.

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«Я его не знаю. Он красивый и талантливый, но для меня важнее всего личность человека. Сначала нужно познакомиться», – заявила Фатима.

Слухи появились после того, как пользователи соцсетей начали активно публиковать сообщения о возможной паре.

В то же время Беллингем встречается с американской инфлюенсеркой Эшлин Кастро.

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Максим Лапченко Источник: People
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Эта Фатима - крокодилистая какая - то.Как они там выбирают - для меня загадка. На таком уровне - и все равно бабки?Кошмар.
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