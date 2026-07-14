ВИДЕО. «Подайте на развод». Ссора пары на ЧМ стала вирусной
Болельщики ЮАР выясняли отношения прямо на трибунах во время матча
Курьезный эпизод произошел на трибунах во время матча чемпионата мира между сборными ЮАР и Южной Кореи в мексиканском Монтеррее.
В трансляцию попала пара южноафриканских болельщиков. Женщина обратила внимание на телефон своего спутника и начала эмоционально выяснять с ним отношения.
Мужчина сначала убрал смартфон, однако ссора продолжилась. В итоге женщина села на свое место и перестала разговаривать, тогда как ее партнер продолжил танцевать и поддерживать команду.
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Особое внимание пользователей соцсетей привлек момент, когда мужчина начал кормить другую женщину, стоявшую рядом, пока его спутница сидела расстроенной.
«Как мне подать на развод вместо нее?» – написал один из пользователей.
Другие предположили, что причиной ссоры могли стать ставки на матч или переписка мужчины с другой женщиной.
Видео набрало миллионы просмотров, однако настоящая причина конфликта до сих пор остается неизвестной.
How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf— Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026
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