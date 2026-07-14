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14 июля 2026, 01:10 | Обновлено 14 июля 2026, 01:13
480
0

ВИДЕО. «Подайте на развод». Ссора пары на ЧМ стала вирусной

Болельщики ЮАР выясняли отношения прямо на трибунах во время матча

14 июля 2026, 01:10 | Обновлено 14 июля 2026, 01:13
480
0
ВИДЕО. «Подайте на развод». Ссора пары на ЧМ стала вирусной
X. Болельщики сборной ЮАР
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Курьезный эпизод произошел на трибунах во время матча чемпионата мира между сборными ЮАР и Южной Кореи в мексиканском Монтеррее.

В трансляцию попала пара южноафриканских болельщиков. Женщина обратила внимание на телефон своего спутника и начала эмоционально выяснять с ним отношения.

Мужчина сначала убрал смартфон, однако ссора продолжилась. В итоге женщина села на свое место и перестала разговаривать, тогда как ее партнер продолжил танцевать и поддерживать команду.

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Особое внимание пользователей соцсетей привлек момент, когда мужчина начал кормить другую женщину, стоявшую рядом, пока его спутница сидела расстроенной.

«Как мне подать на развод вместо нее?» – написал один из пользователей.

Другие предположили, что причиной ссоры могли стать ставки на матч или переписка мужчины с другой женщиной.

Видео набрало миллионы просмотров, однако настоящая причина конфликта до сих пор остается неизвестной.

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видео чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: New York Post
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