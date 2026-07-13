ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС подписал контракт с известным французским вингером

«Шарлотт» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Аллана Сен-Максимена.

Стороны согласовали контракт на 3 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Сен-Максимен будет выступать за «Шарлотт» в статусе «назначенного игрока» и займет одну международную квоту в заявке.

Последним клубом французского вингера был «Ланс», с которым он завоевал Кубок Франции. После перехода в команду в феврале Сен-Максимен помог «Лансу» занять второе место в Лиге 1. В 13 матчах во всех турнирах он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Профессиональную карьеру Сен-Максимен начал в 16 лет в «Сент-Этьене», после чего в 2015 году перешел в «Монако». Позже он выступал на правах аренды за немецкий «Ганновер 96» и французскую «Бастию», а в 2017 году на постоянной основе присоединился к «Ницце». За два сезона на Лазурном берегу он провел 74 матча, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.

Наибольшую известность Сен-Максимен получил во время выступлений за «Ньюкасл», цвета которого защищал на протяжении четырех сезонов в АПЛ. За «сорок» он провел 124 матча, забил 13 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Летом 2023 года француз перешел в саудовский «Аль-Ахли». В чемпионате Саудовской Аравии он провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.

Сезон-2024/25 Сен-Максимен провел на правах аренды в турецком «Фенербахче». Он сыграл 31 матч во всех турнирах, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, и записал в свой актив восемь результативных действий.

Перед переходом в «Ланс» француз выступал за мексиканскую «Америку», где провел 16 матчей и принял участие в пяти результативных действиях.