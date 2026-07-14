Барселона хочет продать форварда, чтобы не платить Манчестер Сити

Барселона намерена продать форварда Феррана Торреса, чей контракт завершается летом 2027 года.

В случае продления контракта каталонцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро в качестве бонуса прошлой команде игрока Манчестер Сити.

Барселона не может договориться о новом соглашении и хочет избавиться от Торреса сейчас. Ранее сообщалось, что на футболиста нацелен ПСЖ.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 49 матчах.