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Испания
14 июля 2026, 13:18 | Обновлено 14 июля 2026, 13:24
197
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Барселона хочет продать форварда, чтобы не платить Манчестер Сити

Ферран Торрес может покинуть команду

14 июля 2026, 13:18 | Обновлено 14 июля 2026, 13:24
197
2 Comments
Барселона хочет продать форварда, чтобы не платить Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Барселона намерена продать форварда Феррана Торреса, чей контракт завершается летом 2027 года.

В случае продления контракта каталонцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро в качестве бонуса прошлой команде игрока Манчестер Сити.

Барселона не может договориться о новом соглашении и хочет избавиться от Торреса сейчас. Ранее сообщалось, что на футболиста нацелен ПСЖ.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 49 матчах.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Тільки от на фото у вас Алекс Баена, а не Ферран Торрен.
Але то я прискіпуюсь. Журналіст спортивного сайту, звісно, не зобов'язаний знати, як виглядають футболісти, про яких він пише
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навіть статистика каже потрібно продати 
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