Испания14 июля 2026, 13:18 | Обновлено 14 июля 2026, 13:24
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Барселона хочет продать форварда, чтобы не платить Манчестер Сити
Ферран Торрес может покинуть команду
14 июля 2026, 13:18 | Обновлено 14 июля 2026, 13:24
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Барселона намерена продать форварда Феррана Торреса, чей контракт завершается летом 2027 года.
В случае продления контракта каталонцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро в качестве бонуса прошлой команде игрока Манчестер Сити.
Барселона не может договориться о новом соглашении и хочет избавиться от Торреса сейчас. Ранее сообщалось, что на футболиста нацелен ПСЖ.
В прошлом сезоне 26-летний нападающий забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 49 матчах.
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Але то я прискіпуюсь. Журналіст спортивного сайту, звісно, не зобов'язаний знати, як виглядають футболісти, про яких він пише