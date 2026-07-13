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Чемпионат мира
13 июля 2026, 14:14 | Обновлено 13 июля 2026, 14:18
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Президент ФИФА о расширении ЧМ: «Каждая страна должна иметь шанс сыграть»

Инфантино полностью поддерживает расширение чемпионата мира

13 июля 2026, 14:14 | Обновлено 13 июля 2026, 14:18
115
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Президент ФИФА о расширении ЧМ: «Каждая страна должна иметь шанс сыграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что возможное расширение чемпионата мира до 64 участников в финальном турнире будет позитивным фактором для маленьких футбольных стран.

«Каждая страна должна иметь возможность мечтать о выступлении на чемпионате мира. Вы видите, что качество сборных становится все выше и выше».

«Если маленьким странам не давать шанс сыграть на ЧМ, то они могут перестать развиваться», – сказал Инфантино.

Ранее сообщалось, что расширение может состояться уже с ЧМ-2030.

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Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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а щодо надання шансу маленьким країнам виграшу ЧС (наприклад, зіграти з гандикапом) пропозиції ще не було?
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кожен має право на краще!
кожному оселедцю - окрему бочку!!!))
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