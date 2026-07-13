Президент ФИФА о расширении ЧМ: «Каждая страна должна иметь шанс сыграть»
Инфантино полностью поддерживает расширение чемпионата мира
Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что возможное расширение чемпионата мира до 64 участников в финальном турнире будет позитивным фактором для маленьких футбольных стран.
«Каждая страна должна иметь возможность мечтать о выступлении на чемпионате мира. Вы видите, что качество сборных становится все выше и выше».
«Если маленьким странам не давать шанс сыграть на ЧМ, то они могут перестать развиваться», – сказал Инфантино.
Ранее сообщалось, что расширение может состояться уже с ЧМ-2030.
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