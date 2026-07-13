Слава = деньги. Холанд научился зарабатывать даже на резинках для волос

25-летний центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в полной мере подтвердил свой статус звезды современного футбола на чемпионате мира-2026 в составе сборной Норвегии. «Сверла» добрались аж до четвертьфинала, где перед тем как вылететь «попили» крови у сборной Англии, а сам Холанд в 5 поединках на мундиале забил аж 7 мячей. Не сумел отличиться Эрлинг только в воротах «трех львов» и, возможно, поэтому норвежцы и уступили, так как ранее в каждом из четырех поединков, в которых свое имя на табло записывал Холанд, «сверла» побеждали – 4:1 с Ираком, 3:2 с Сенегалом, 2:1 с Кот-д’Ивуаром и 2:1 с Бразилией.

Чемпионат мира, большая часть матчей которого проходила в США, позволил Холанду также стать узнаваемой звездой футбола в этой заокеанской стране. Прекрасная результативность, а также запоминающаяся внешность запали в душу американским болельщикам, и теперь в Америке у норвежца будет немало персональных поклонников.

На самом деле, светлые локоны и какая-то абсолютно особенная улыбка делают Холанда очень обаятельным. Его образ выглядит естественным и непринужденным, ассоциативно давая понять – перед нами настоящий викинг. Но что особенного есть у Холанда, и чем он отличается во всех своих появлениях на футбольных полях – это фирменный «конский хвостик». И, как оказывается, этот атрибут его внешности уже приносит Холанду весьма солидные деньги.

По информации осведомленных источников, норвежский нападающий «Манчестер Сити» долгие годы пользовался одними и теми же резинками для волос, а недавно решил осуществить прямое инвестирование в компанию, которая занимается их производством. Холанд взялся использовать именно эти резинки для волос, посчитав их более эффективными, нежели другие аналоги на рынке. И за несколько лет отношения Эрлинга с брендом, производящим этот элемент ухода за волосами, укрепились настолько, что норвежский форвард стал одним из акционеров компании.

«Эрлинг пользовался нашей продукцией годами, прежде чем вообще зашла речь о сотрудничестве. Ему очень нравился наш продукт, и вполне естественно, что отношения развивались, сначала приведя к его инвестициям в Bon Dep, а затем к созданию лимитированной коллекции», – рассказала Хедда Энгельхардт, директор по маркетингу бренда Kknekki.

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Интересно, что в данном случае речь не идет о классической рекламной истории, когда компания использует имидж футболиста в своих целях, подписав со спортсменом личный контракт с четко оговоренной суммой гонорара. Холанд вошел в число акционеров только после того, как несколько лет являлся лояльным клиентом компании Bon Dep, владеющей брендом Kknekki, который и выпускает резинки для волос, пользующиеся таким большим уважением у лучшего норвежского форварда современности.

Инвестировал в развитие Bon Dep Холанд еще в 2024 году. И с тех пор Эрлинг продолжает доверять резинкам Kknekki, принося компании дополнительный доход благодаря собственной популярности. Но, учитывая статус акционера, Холанд частично помогает заработать и себе самому. Поэтому если раньше он тратился на резинки для волос, то сегодня те стали для нападающего еще одним приятным дополнительным источником дохода.

Став акционером, Холанд принял участие в разработке лимитированной коллекции, состоящей из восьми разных моделей. Каждая резинка для волос украшена небольшой персонализированной бусинкой с именем норвежского нападающего и цветами, вдохновленными значимыми моментами его карьеры и личной жизни, а также клубами, за которые он играл. Коммерческий запуск имел мгновенный успех: вся коллекция была распродана всего за две недели благодаря огромному ажиотажу в социальных сетях.

За последние годы бренд резинок для волос Kknekki приобрел мировую известность, и во многом именно благодаря персоне Эрлинга Холанда. Что правда, корни бренда берут свое начало в Южной Корее с 1987 года. С тех пор технология производства неизменно предусматривает ручную работу, когда в каждое изделие вплетается более шестидесяти резиновых нитей.

«Наш бренд основан на убеждении, что даже самый простой предмет может быть чем-то исключительным», – заявила Энгельхардт.

И если ранее такой предмет как резинка для волос считался почти исключительно женским, то в последнее время модные тенденции футбольного мира позволили ему выйти за эти строгие рамки и начать стремительно завоевывать популярность и у мужчин. Как бы там ни было, но успешные выступления Холанда на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде, как ожидается, помогут резинкам Kknekki нарастить продажи в Северной Америке, так как культовый «конский хвостик» Эрлинга отныне станет ярким и популярным элементом внешности, наследовать который пожелают тысячи, если не десятки тысяч мужчин за океаном. А для самого Холанда вся эта история станет еще одним, очень приятным, источником дохода и монетизации собственной славы и популярности.