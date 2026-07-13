Лионель МЕССИ: «Удивительно – я никогда не играл против сборной Англии»

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Англии, а форвард Лионель Месси удивлен, что за всю карьеру еще ни одного раза не играл с англичанами.

«Это будет особенный матч против одной из топовых сборных, и мне всегда приятно играть с такими оппонентами. Удивительно, что я еще не играл против сборной Англии. Сейчас самое главное для нас – это отдых».

«Мы уже провели достаточно много матчей и есть усталость, поэтому нужно подойти к встрече в полной готовности», – сказал Месси.

Матч Англия – Аргентина пройдет 15 июля.