Чемпионат мира13 июля 2026, 16:39 | Обновлено 13 июля 2026, 16:42
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Лионель МЕССИ: «Удивительно – я никогда не играл против сборной Англии»
У игрока есть шанс выйти в финал ЧМ-2026
13 июля 2026, 16:39 | Обновлено 13 июля 2026, 16:42
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В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Англии, а форвард Лионель Месси удивлен, что за всю карьеру еще ни одного раза не играл с англичанами.
«Это будет особенный матч против одной из топовых сборных, и мне всегда приятно играть с такими оппонентами. Удивительно, что я еще не играл против сборной Англии. Сейчас самое главное для нас – это отдых».
«Мы уже провели достаточно много матчей и есть усталость, поэтому нужно подойти к встрече в полной готовности», – сказал Месси.
Матч Англия – Аргентина пройдет 15 июля.
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