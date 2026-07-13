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Чемпионат мира
13 июля 2026, 16:39 | Обновлено 13 июля 2026, 16:42
706
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Лионель МЕССИ: «Удивительно – я никогда не играл против сборной Англии»

У игрока есть шанс выйти в финал ЧМ-2026

13 июля 2026, 16:39 | Обновлено 13 июля 2026, 16:42
706
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Лионель МЕССИ: «Удивительно – я никогда не играл против сборной Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Англии, а форвард Лионель Месси удивлен, что за всю карьеру еще ни одного раза не играл с англичанами.

«Это будет особенный матч против одной из топовых сборных, и мне всегда приятно играть с такими оппонентами. Удивительно, что я еще не играл против сборной Англии. Сейчас самое главное для нас – это отдых».

«Мы уже провели достаточно много матчей и есть усталость, поэтому нужно подойти к встрече в полной готовности», – сказал Месси.

Матч Англия – Аргентина пройдет 15 июля.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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А фаны Аргентины уже поют про парней с Мальвинских островов
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нічого дивного - різні континенти
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