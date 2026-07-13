Отказался от Испании. Именитый вратарь выбрал клуб вне топ-лиг

37-летний Ян Зоммер определился со следующим клубом после ухода из миланского «Интера».

По словам инсайдера Фабрицио Романо, опытный голкипер перейдет в бельгийский «Брюгге» на правах свободного агента.

Контракт между Яном и «Брюгге» будет рассчитан на короткий срок. Зоммер сделал выбор в пользу бельгийцев, хотя имел варианты из Испании.

В составе «Интера» вратарь провел последние три сезона. Начиная с лета 2023 года, Ян отыграл за «змей» 139 матчей и выиграл четыре трофея: две Серии А, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Также в своей карьере Зоммер защищал цвета «Боруссии» Менхенгладбах, «Баварии», «Базеля», «Вадуца» и «Грассхоппера».

На нынешний чемпионат мира Ян не поехал, хотя ранее был регулярным игроком сборной Швейцарии. После чемпионата Европы в 2024 году Зоммер объявил о завершении международной карьеры.

На его счету 94 матча за национальную сборную, в 34 из которых он сохранил ворота сухими.