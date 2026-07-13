ФОТО. «Самую сексуальную актрису мира» выгнали с трибун матча Англии

Американская актриса Александра Даддарио оказалась в курьезной ситуации на матче чемпионата мира между Англией и Норвегией.

40-летняя звезда сериала «Белый лотос» и фильма «Спасатели Малибу» находилась в корпоративной ложе, но захотела посмотреть игру ближе к полю.

Даддарио попыталась пройти в сектор английских болельщиков, однако ее заметил стюард и попросил покинуть трибуны.

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«Меня выгнали, когда я пыталась пробраться на трибуны», – написала актриса в Instagram.

В ложе вместе с ней также находился бывший форвард «Рексема» Олли Палмер. Среди других звездных гостей матча были Мик Джаггер и телеведущая Майя Джама.