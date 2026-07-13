ФОТО. Месси вызвал безумие в Англии перед полуфиналом чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере сыграет против национальной команды Англии.

Сборные встретятся в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Англия обыграла Норвегию со счетом 2:1, а Аргентина в дополнительное время победила Швейцарию – 3:1.

Несмотря на более чем 200 матчей за сборную, 39-летний Месси еще ни разу не выходил на поле против Англии.

«Я играл практически со всеми сборными, кроме Англии, поэтому этот матч будет особенным», – заявил аргентинец.

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По информации The Sun, трансляцию полуфинала в домах и пабах Великобритании могут посмотреть до 25 миллионов болельщиков. Владельцы заведений ожидают рекордного роста продаж напитков.

Дополнительную интригу создает историческое противостояние команд. Английские болельщики до сих пор вспоминают «руку Бога» Диего Марадоны на ЧМ-1986, удаление Дэвида Бекхэма в 1998 году и победный пенальти англичанина на мундиале-2002.

Полуфинал Англия – Аргентина состоится 15 июля в Атланте. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.