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Англия
13 июля 2026, 20:22 |
2003
3

Мудрик устроил двойное свидание

Михаил со своей девушкой встретился с Таловеровым и его второй половинкой

13 июля 2026, 20:22 |
2003
3 Comments
Мудрик устроил двойное свидание
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Футболисты сборной Украины Михаил Мудрик и Максим Таловеров провели время вместе со своими девушками.

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Фотографиями с романтического вечера в социальных сетях поделилась американская блогерша Джордин Джонс, которая находится в отношениях с Мудриком. На опубликованных кадрах видно, что украинские футболисты подготовили для своих избранниц приятный сюрприз — подарили им цветы.

В компании были Михаил Мудрик с Джордин Джонс и Максим Таловеров со своей девушкой Елизаветой.

О романе Мудрика и американской блогерши стало известно недавно, тогда как Таловеров и Елизавета находятся в отношениях уже около четырёх лет. В начале 2025 года защитник сборной Украины сделал любимой предложение.

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Джордин Джонс Михаил Мудрик Максим Таловеров lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Таловер из той же сепарской тусовки.
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Дивно, що цi два парубки так вiдверто зраджують один одному.. Чи кралi не проти? 
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Ну ,  значит сыграют сегодня в Твистер на желания 😁 
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0
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