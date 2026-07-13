Мудрик устроил двойное свидание

Футболисты сборной Украины Михаил Мудрик и Максим Таловеров провели время вместе со своими девушками.

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Фотографиями с романтического вечера в социальных сетях поделилась американская блогерша Джордин Джонс, которая находится в отношениях с Мудриком. На опубликованных кадрах видно, что украинские футболисты подготовили для своих избранниц приятный сюрприз — подарили им цветы.

В компании были Михаил Мудрик с Джордин Джонс и Максим Таловеров со своей девушкой Елизаветой.

О романе Мудрика и американской блогерши стало известно недавно, тогда как Таловеров и Елизавета находятся в отношениях уже около четырёх лет. В начале 2025 года защитник сборной Украины сделал любимой предложение.