Мудрик устроил двойное свидание
Михаил со своей девушкой встретился с Таловеровым и его второй половинкой
Футболисты сборной Украины Михаил Мудрик и Максим Таловеров провели время вместе со своими девушками.
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Фотографиями с романтического вечера в социальных сетях поделилась американская блогерша Джордин Джонс, которая находится в отношениях с Мудриком. На опубликованных кадрах видно, что украинские футболисты подготовили для своих избранниц приятный сюрприз — подарили им цветы.
В компании были Михаил Мудрик с Джордин Джонс и Максим Таловеров со своей девушкой Елизаветой.
О романе Мудрика и американской блогерши стало известно недавно, тогда как Таловеров и Елизавета находятся в отношениях уже около четырёх лет. В начале 2025 года защитник сборной Украины сделал любимой предложение.
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