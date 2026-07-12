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  4. Галатасарай за 30 млн евро подпишет экс-игрока Челси
Турция
12 июля 2026, 17:14 |
1052
0

Галатасарай за 30 млн евро подпишет экс-игрока Челси

Лесли Угочукву покинет Бернли

12 июля 2026, 17:14 |
1052
0
Галатасарай за 30 млн евро подпишет экс-игрока Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский опорный полузащитник английского «Бернли» Лесли Угочукву в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит около 30 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Лесли Угочукву провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать Матвея Пономаренко.

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Лесли Угочукву Галатасарай Бернли трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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