Галатасарай за 30 млн евро подпишет экс-игрока Челси
Лесли Угочукву покинет Бернли
Французский опорный полузащитник английского «Бернли» Лесли Угочукву в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит около 30 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Лесли Угочукву провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать Матвея Пономаренко.
🚨🟡🔴 Here we go, confirmed: Lesley Ugochukwu will sign his contract at Galatasaray shortly.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026
Deal worth under €30m package from Burnley for the midfielder. pic.twitter.com/Z2nCfMfjRs
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