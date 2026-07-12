Галатасарай за 30 млн евро подпишет экс-игрока Челси

Французский опорный полузащитник английского «Бернли» Лесли Угочукву в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит около 30 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Лесли Угочукву провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать Матвея Пономаренко.