Смертельное ДТП. В возрасте 43 лет погиб экс-игрок Бенфики
Ману был найден мертвым вечером 11 июля
11 июля в возрасте 43 лет умер бывший португальский футболист Ману.
Причиной смерти экс-игрока стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Вермойнше, муниципалитет Собрал-де-Монте-Аграсу.
Футбольную карьеру Ману завершил в 2019 году, имея за плечами выступления за ряд клубов.
Вингер успел поиграть в пяти разных чемпионатах, даже заглянув в Китай. Среди известных клубов – «Бенфика» (16 матчей), «Маритиму» (60), АЕК Афины (20), варшавская «Легия» (46), «Алверка» (34), «Эштрела Амадора» (31).
Не обошлось в его карьере и без трофеев: с польской «Легией» Ману дважды выигрывал национальный Кубок.
O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube.— SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2026
À família e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. 🤍 pic.twitter.com/RaDiZysMKt
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