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Португалия
12 июля 2026, 14:39 | Обновлено 12 июля 2026, 15:05
884
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Смертельное ДТП. В возрасте 43 лет погиб экс-игрок Бенфики

Ману был найден мертвым вечером 11 июля

12 июля 2026, 14:39 | Обновлено 12 июля 2026, 15:05
884
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Смертельное ДТП. В возрасте 43 лет погиб экс-игрок Бенфики
Ману
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11 июля в возрасте 43 лет умер бывший португальский футболист Ману.

Причиной смерти экс-игрока стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Вермойнше, муниципалитет Собрал-де-Монте-Аграсу.

Футбольную карьеру Ману завершил в 2019 году, имея за плечами выступления за ряд клубов.

Вингер успел поиграть в пяти разных чемпионатах, даже заглянув в Китай. Среди известных клубов – «Бенфика» (16 матчей), «Маритиму» (60), АЕК Афины (20), варшавская «Легия» (46), «Алверка» (34), «Эштрела Амадора» (31).

Не обошлось в его карьере и без трофеев: с польской «Легией» Ману дважды выигрывал национальный Кубок.

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Андрей Витренко Источник: Correio da Manhã
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