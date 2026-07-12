Смертельное ДТП. В возрасте 43 лет погиб экс-игрок Бенфики

11 июля в возрасте 43 лет умер бывший португальский футболист Ману.

Причиной смерти экс-игрока стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Вермойнше, муниципалитет Собрал-де-Монте-Аграсу.

Футбольную карьеру Ману завершил в 2019 году, имея за плечами выступления за ряд клубов.

Вингер успел поиграть в пяти разных чемпионатах, даже заглянув в Китай. Среди известных клубов – «Бенфика» (16 матчей), «Маритиму» (60), АЕК Афины (20), варшавская «Легия» (46), «Алверка» (34), «Эштрела Амадора» (31).

Не обошлось в его карьере и без трофеев: с польской «Легией» Ману дважды выигрывал национальный Кубок.