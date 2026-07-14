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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА дала ответ по поводу скандала в матче Норвегия – Англия
Чемпионат мира
14 июля 2026, 01:32 |
437
2

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА дала ответ по поводу скандала в матче Норвегия – Англия

В организации прокомментировали гол Беллингема

14 июля 2026, 01:32 |
437
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА дала ответ по поводу скандала в матче Норвегия – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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ФИФА официально заявила, что мяч не касался подвесного кабеля перед голом Джуда Беллингема в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 между Англией и Норвегией.

Эпизод произошел в конце первого тайма, когда Беллингем открыл счёт в матче. После гола норвежская сторона высказала предположение, что мяч мог изменить траекторию из-за контакта с тросом, на котором закреплена камера над полем.

«Перед голом Англии на 45+2-й минуте датчик Connected Ball не зафиксировал пика «пульсации мяча» во время его полета. Это означает, что нет доказательств контакта с воздушным тросом или изменения траектории полета мяча», — говорится в заявлении ФИФА.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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А на якій секунді мяч торкнувся камери? Я шось не бачу моменту зіткнення.
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Так, так...я повірив
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