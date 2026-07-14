ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА дала ответ по поводу скандала в матче Норвегия – Англия
В организации прокомментировали гол Беллингема
ФИФА официально заявила, что мяч не касался подвесного кабеля перед голом Джуда Беллингема в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 между Англией и Норвегией.
Эпизод произошел в конце первого тайма, когда Беллингем открыл счёт в матче. После гола норвежская сторона высказала предположение, что мяч мог изменить траекторию из-за контакта с тросом, на котором закреплена камера над полем.
«Перед голом Англии на 45+2-й минуте датчик Connected Ball не зафиксировал пика «пульсации мяча» во время его полета. Это означает, что нет доказательств контакта с воздушным тросом или изменения траектории полета мяча», — говорится в заявлении ФИФА.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
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