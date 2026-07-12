Сборная Аргентины вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Швейцарии.

На 10-й минуте счет открыл Алексис Макаллистер. Ассистом отметился легендарный Лионель Месси, который точно навесил с углового.

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Для Макаллистера это 7-й гол за сборную Аргентины. У Месси теперь 10 голевых передач за карьеру на ЧМ – Лео лучший ассистент чемпионатов мира в истории.

Встреча Аргентины и Швейцарии стартовала 12 июля в 04:00 по Киеву на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити.

❗️ ВИДЕО. Ассист Месси. Как Аргентина забила в ворота Швейцарии на 10-й минуте