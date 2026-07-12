ФОТО. Брэд Питт удивил выбором футболки на матче чемпионата мира

Известный американский актер Брэд Питт привлек внимание болельщиков во время четвертьфинального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии.

62-летняя звезда Голливуда появилась на стадионе в Лос-Анджелесе в футболке сборной США, хотя американская команда уже покинула турнир.

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Любопытно, что именно Бельгия выбила США в 1/8 финала, одержав победу со счетом 4:1. В соцсетях пошутили, что Питт пришел лично посмотреть на вылет бельгийцев.

Актер наблюдал за матчем вместе со своей девушкой Инес де Рамон и испанским актером Хавьером Бардемом, которые были одеты в футболки сборной Испании.

Испанцы победили Бельгию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал чемпионата мира.