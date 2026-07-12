ФОТО. Брэд Питт удивил выбором футболки на матче чемпионата мира
Голливудский актер пришел на игру Испании и Бельгии в форме сборной США
Известный американский актер Брэд Питт привлек внимание болельщиков во время четвертьфинального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии.
62-летняя звезда Голливуда появилась на стадионе в Лос-Анджелесе в футболке сборной США, хотя американская команда уже покинула турнир.
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Любопытно, что именно Бельгия выбила США в 1/8 финала, одержав победу со счетом 4:1. В соцсетях пошутили, что Питт пришел лично посмотреть на вылет бельгийцев.
Актер наблюдал за матчем вместе со своей девушкой Инес де Рамон и испанским актером Хавьером Бардемом, которые были одеты в футболки сборной Испании.
Испанцы победили Бельгию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал чемпионата мира.
Brad Pitt and Penélope Cruz take in the Spain vs Belgium World Cup quarter final in LA. pic.twitter.com/ZXRRA3BBW0— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) July 10, 2026
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