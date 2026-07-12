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12 июля 2026, 03:13 | Обновлено 12 июля 2026, 03:14
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ФОТО. Брэд Питт удивил выбором футболки на матче чемпионата мира

Голливудский актер пришел на игру Испании и Бельгии в форме сборной США

12 июля 2026, 03:13 | Обновлено 12 июля 2026, 03:14
704
3 Comments
ФОТО. Брэд Питт удивил выбором футболки на матче чемпионата мира
X. Брэд Питт
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Известный американский актер Брэд Питт привлек внимание болельщиков во время четвертьфинального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии.

62-летняя звезда Голливуда появилась на стадионе в Лос-Анджелесе в футболке сборной США, хотя американская команда уже покинула турнир.

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Любопытно, что именно Бельгия выбила США в 1/8 финала, одержав победу со счетом 4:1. В соцсетях пошутили, что Питт пришел лично посмотреть на вылет бельгийцев.

Актер наблюдал за матчем вместе со своей девушкой Инес де Рамон и испанским актером Хавьером Бардемом, которые были одеты в футболки сборной Испании.

Испанцы победили Бельгию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал чемпионата мира.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Шо за брєд, бля, він що іспанець чи бельгієць??? Ви взагалі думаєте коли назву статті пишете, валянки(((
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+2
Лапченко, Бред Пітт не здивував вибором футболки НІКОГО, крім тебе    А пояснення, причини і мотивація, які ти описав, - це взагалі маячня. Це найтупіше, що ти написав останнім часом. Навіть про сраки і цицьки було більш інтелектуально і обгрунтовано написано 
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0
Ну таке бл. Що йому футболку яміля педрохуяля треба було одягти?
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0
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