Чемпионат мира12 июля 2026, 02:15 |
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ВИДЕО. Ошибка вратаря. Беллингем наказал сборную Норвегии
Джуд вывел британцев вперед в начале первого дополнительного тайма
12 июля 2026, 02:15 |
472
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Сборная Англии вышла вперед в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Норвегии уже в начале дополнительного времени.
На 93-й минуте Джуд Беллингем оформил дубль, во второй раз поразив ворота норвежцев и сделав счёт 2:1 в пользу английской команды.
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Напомним, в основное время Андреас Шельдеруп вывел Норвегию вперед на 36-й минуте, однако Беллингем сравнял счёт в компенсированное время первого тайма.
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