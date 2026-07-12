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  4. ВИДЕО. Ошибка вратаря. Беллингем наказал сборную Норвегии
Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:15 |
472
0

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Беллингем наказал сборную Норвегии

Джуд вывел британцев вперед в начале первого дополнительного тайма

12 июля 2026, 02:15 |
472
0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Беллингем наказал сборную Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии вышла вперед в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Норвегии уже в начале дополнительного времени.

На 93-й минуте Джуд Беллингем оформил дубль, во второй раз поразив ворота норвежцев и сделав счёт 2:1 в пользу английской команды.

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Напомним, в основное время Андреас Шельдеруп вывел Норвегию вперед на 36-й минуте, однако Беллингем сравнял счёт в компенсированное время первого тайма.

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Беллингем наказал сборную Норвегии

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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