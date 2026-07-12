ФОТО. Жена Месси в облегающем платье впечатлила Викторию Бекхэм

Жена нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси – Антонела Рокуццо – привлекла внимание на вечеринке Виктории Бекхэм.

Мероприятие прошло в Майами по случаю открытия нового бутика бренда Виктории Бекхэм.

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Антонела появилась на вечеринке в элегантном облегающем платье темного цвета и сфотографировалась вместе с Викторией.

Позже жена Месси поделилась кадрами с мероприятия в Instagram, а поклонники назвали ее образ «потрясающим».