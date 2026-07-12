Другие новости12 июля 2026, 01:39 | Обновлено 12 июля 2026, 02:17
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ФОТО. Жена Месси в облегающем платье впечатлила Викторию Бекхэм
Антонела Рокуццо посетила светское мероприятие в Майами
12 июля 2026, 01:39 | Обновлено 12 июля 2026, 02:17
996
0
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Жена нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси – Антонела Рокуццо – привлекла внимание на вечеринке Виктории Бекхэм.
Мероприятие прошло в Майами по случаю открытия нового бутика бренда Виктории Бекхэм.
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Антонела появилась на вечеринке в элегантном облегающем платье темного цвета и сфотографировалась вместе с Викторией.
Позже жена Месси поделилась кадрами с мероприятия в Instagram, а поклонники назвали ее образ «потрясающим».
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