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12 июля 2026, 01:39 | Обновлено 12 июля 2026, 02:17
996
0

ФОТО. Жена Месси в облегающем платье впечатлила Викторию Бекхэм

Антонела Рокуццо посетила светское мероприятие в Майами

12 июля 2026, 01:39 | Обновлено 12 июля 2026, 02:17
996
0
ФОТО. Жена Месси в облегающем платье впечатлила Викторию Бекхэм
Instagram. Антонела Роккуццо и Виктория Бекхэм
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Жена нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля МессиАнтонела Рокуццо – привлекла внимание на вечеринке Виктории Бекхэм.

Мероприятие прошло в Майами по случаю открытия нового бутика бренда Виктории Бекхэм.

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Антонела появилась на вечеринке в элегантном облегающем платье темного цвета и сфотографировалась вместе с Викторией.

Позже жена Месси поделилась кадрами с мероприятия в Instagram, а поклонники назвали ее образ «потрясающим».

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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