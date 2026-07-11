Клозе рассказал о трогательном поступке со стороны Месси
Мирослав Клозе поведал о разговоре с Лионелем Месси
Мирослав Клозе рассказал, что разговаривал с Лионелем Месси после того, как капитан сборной Аргентины обогнал легенду немецкого футбола по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Тренер «Нюрнберга» Клозе рассказал, что недавно общался с форвардом, который превзошел его результат в 16 голов на мундиалях.
«Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был моим партнером в «Лацио», и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал звонок между Месси и мной после того, как тот сравнялся с моим рекордом по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Это было очень трогательно», – сказал лучший бомбардир сборной Германии.
«Мы с Месси, конечно, несколько раз встречались на поле, и это всегда было здорово и уважительно. Но этот звонок стал первым случаем, когда мы так долго общались вне поля. Он сказал, что пришлет мне футболку с автографом», – добавил 48-летний футболист.
У Месси уже 21 гол на чемпионатах мира.
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