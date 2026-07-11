Прогноз на матч ЧМ-2026: Аргентина – Швейцария, 1/4 финала

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12 июля, свой четвертьфинальный матч на чемпионате мира проведут Аргентина – Швейцария. Начало встречи запланировано на 04:00 по киевскому времени.

Аргентина

Про Аргентину много говорят на этом турнире, причем не всегда в хорошем свете, главные критики обвиняют сборную в том, что ее «тащат к финалу». Трехкратные чемпионы мира не имел и проблем на групповом этапе: 3:0 против Алжира, 2:0 одолели Австрию и 3:1 разобрались с Иорданией.

Основные проблемы начались в плей-офф, где с большим трудом прошли Кабо-Верде, сумев дожать соперника в овертайме, – 3:2, здесь стало понятно, что в обороне не все гладко. Настоящий триллер разыгрался в матче против Египта, где Аргентина пропустила на 15-й минуте, а через 6 минут Месси не реализовал пенальти. Во втором тайме ситуация усложнилась, соперник забил второй мяч, камбэк начался с 79-й минуты, с этого времени подопечные Скалони успели забить три мяча и вырвать победу. После встречи многие остались недовольны судейством, которое было больше в пользу южноамериканцев.

Отдельно отмечу Месси, в 39 лет он проводит феноменальный турнир, на его счету уже 8 голов и одна результативная передача. Вся игра строится вокруг аргентинской легенды, пока это работает.

Швейцария

Старт турнира у швейцарцев был не самый яркий, упустили победу против Катара – 1:1. Во втором туре разгромили Боснию и Герцеговину – 4:1. А в заключительной встрече группового раунда огорчили одних из хозяев турнира канадцев – 2:1.

В 1/16 финала европейская сборная по делу обыграла Алжир, забив по голу в каждом тайме – 2:0. Невероятно скучным был матч против Колумбии, где соперник по статистическим показателем был лучше, но голов в матче зрители не увидели. Дело дошло до серии пенальти, где швейцарцы были точнее.

Настоящим открытием на этом турнире стал полузащитник Фрайбурга Манзамби, на его счету 3 гола и две результативные передачи. Футболист из-за повреждения пропустил последний матч и не сыграет против аргентинцев, что будет большой потерей.

Личные встречи

Соперники пересекались ранее 7 раз, швейцарцы никогда не побеждали, 5 поражений и две ничьи. На чемпионатах мира команды играли дважды, самым памятным был матч 1/8 финала в 2014 году, тогда аргентинцы вырвали победу в конце овертайма – 1:0.

Прогноз

Конечно, аргентинцам отдают перевес, но глядя на предыдущие встречи плей-офф южноамериканцев, нет уверенности в том, что они легко пройдут. Швейцария – организованная команда, которая умеет противостоять таким сборным. На стороне аргентинцев сам Месси, в этом их основное преимущество, я рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 2,1.