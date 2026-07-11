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11 июля 2026, 15:41 | Обновлено 11 июля 2026, 15:56
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Прогноз на матч ЧМ-2026: Норвегия – Англия, 1/4 финала

Поединок начнется в ночь на 12 июля (00:00)

11 июля 2026, 15:41 | Обновлено 11 июля 2026, 15:56
160
0
Прогноз на матч ЧМ-2026: Норвегия – Англия, 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июля, свой четвертьфинальный матч на чемпионате мира проведут Норвегия – Англия. Начало встречи запланировано на 00:00 по киевскому времени.

Норвегия

На этом чемпионате мира количество фанатов Норвегии наверняка выросло, за командой интересно и приятно наблюдать, да и «весловать» вместе с болельщиками многим нравится. Если вернуться к игре, на групповой стадии «викинги» одолели Ирак – 4:1, а потом разобрались с Сенегалом – 3:2.

После двух туров путевка в плей-офф была гарантирована, из-за чего тренер сознательно выставил фактически резервистов против грозной Франции, поэтому уступили со счетом 1:4. Непростым был матч в 1/16 финала против Кот-д'Ивуар, с которым удалось вырвать победу в концовке – 2:1.

Большим испытанием стал четвертьфинал против, команды долго не могли забить, но в концовке Холанд оформил дубль, а бразильцы успели ответить только голом с пенальти Неймара. От Норвегии ждали прорыва, они это сделали, отдельно отмечу Холанда, на его счету 7 голов, его опережают только Мбаппе и Месси, они забили на гол больше. Эти ребята на многое способны.

Англия

«Три льва» неплохо смотрятся на этом турнире, хотя не все было у них идеально. Свой путь команда начала с победы над опытными хорватами – 4:2, выдав один из лучших матчей на турнире. Во втором туре не смогли одолеть Гану – 0:0, а в последнем матче одолели Панаму – 2:0, этого было достаточно, чтоб выиграть группу.

В 1/16 финала, с первого взгляда, был «сладкий» соперник в лице ДР Конго, но африканцы навязали борьбу и даже открыли счет. Только в концовке игры, дубль Харри Кейна позволил вырвать победу – 2:1.

Ярким и эмоциональным получился матч против одних из хозяев турнира сборной Мексики. В той встрече англичане выиграли первый тайм 2:1, благодаря дублю Беллингема, а на 54-й минуте остались в меньшинстве. Соперник оказывал давление, но в итоге удалось выиграть со счетом 3:2. В отличной форме Кейн, на его счету 6 мячей и одна результативная передача на этом турнире.

Личные встречи

Как показывает статистика, соперники пересекались 14 раз, в 8 случаях выигрывали, четыре ничьи две победы норвежцев. Если брать официальные матчи, а это четыре игры в отборе к чемпионату мира, здесь преимущество на стороне скандинавов, которые выиграли две встречи, раз уступили, а в одном матче была зафиксирована ничья.

Прогноз

Конечно, англичане считаются фаворитами, хотя все понимают, насколько опасны сейчас норвежцы. Ожидаю напряженного матча, где никто не будет лишний раз рисковать, будет интересно посмотреть, как Тухель собирается останавливать Холанда. Думаю, в таком матче может быть ничья в основное время, хотя сделаю здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Норвегия
12 июля 2026 -
00:00
Англия
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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