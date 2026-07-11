Ротань ответил тем, кто скептически оценивает шансы Полесья в еврокубках
У житомирян есть шансы против «Копенгагена»
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался по поводу скептических оценок перспектив команды в еврокубках.
Житомирская команда встретится во втором квалификационном раунде Лиги конференций с датским «Копенгагеном».
«Болельщики могут где-то там анализировать, но ведь они не находятся вместе с командой. Для ребят это шанс. Есть соперник, есть мы, и есть слава. Если мы выиграем, мы эту славу заберем себе», – сказал Ротань.
Первый матч с «Копенгагеном» состоится 23 июля. Ответный матч запланирован на 29 июля.
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