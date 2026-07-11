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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 16:35 | Обновлено 11 июля 2026, 17:39
941
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Ротань ответил тем, кто скептически оценивает шансы Полесья в еврокубках

У житомирян есть шансы против «Копенгагена»

11 июля 2026, 16:35 | Обновлено 11 июля 2026, 17:39
941
3 Comments
Ротань ответил тем, кто скептически оценивает шансы Полесья в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался по поводу скептических оценок перспектив команды в еврокубках.

Житомирская команда встретится во втором квалификационном раунде Лиги конференций с датским «Копенгагеном».

«Болельщики могут где-то там анализировать, но ведь они не находятся вместе с командой. Для ребят это шанс. Есть соперник, есть мы, и есть слава. Если мы выиграем, мы эту славу заберем себе», – сказал Ротань.

Первый матч с «Копенгагеном» состоится 23 июля. Ответный матч запланирован на 29 июля.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Лига конференций Копенгаген
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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Комментарии 3
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"A few moments later".
Копенгаген сильна команда,ми програли гранду і т.д
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+1
Ну звісно зі сторони головного тренера ти не можеш сказати, що шансів нема. Але їх нема. Такий рівень футболу зараз в Україні. Динамо це показало в матчі з румунами. Будуть гравці купуватися по 10-15 мільйонів, як це було до 2014 року, буде і рівень рости. А зараз нажаль наш футбол - це рівень якоїсь першої ліги України. Тож шансів проти Копенгагену нема. 
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+1
Шансів нема від слова зовсім
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-1
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