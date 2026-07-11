Суд с Шахтером мешает трансферу Вьюнника из Лехии

Нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник рассказал о судебном деле с «Шахтером» и о том, как оно влияет на потенциальную смену клуба.

– На каком этапе находится ваша судебная эпопея с «Шахтером»? И правда ли, что эта неопределенность стоила вам конкретных трансферов?

– Решение я уже знаю, но дело в CAS является конфиденциальным, поэтому не могу раскрывать деталей. Очень надеюсь, что эта неприятная история наконец останется позади.

В то же время она действительно повлияла на мои возможные переходы. Были клубы, которые контактировали, но, узнав о судебном процессе с «Шахтером», не захотели вмешиваться в эту ситуацию. Некоторые говорили, что могут вернуться к диалогу уже после окончательного завершения дела.

– Были ли этим летом предложения из Украины? И насколько реально сейчас ваше возвращение в УПЛ?

– Да, интерес был. Однако возвращение в украинский чемпионат пока не рассматриваю. С детства мечтал поиграть в Европе, уже четвертый год выступаю за границей и хочу продолжить этот путь.

Вьюнник перебрался в «Лехию» на правах свободного агента зимой 2024 года, предварительно расторгнув в одностороннем порядке контракт с «Шахтером».

В прошлом сезоне 23-летний форвард провел 28 матчей за «Лехию», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.