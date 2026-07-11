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Польша
11 июля 2026, 14:17 | Обновлено 11 июля 2026, 14:37
438
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Суд с Шахтером мешает трансферу Вьюнника из Лехии

Некоторые клубы не захотели вмешиваться в ситуацию

11 июля 2026, 14:17 | Обновлено 11 июля 2026, 14:37
438
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Суд с Шахтером мешает трансферу Вьюнника из Лехии
Лехия. Богдан Вьюнник
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Нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник рассказал о судебном деле с «Шахтером» и о том, как оно влияет на потенциальную смену клуба.

– На каком этапе находится ваша судебная эпопея с «Шахтером»? И правда ли, что эта неопределенность стоила вам конкретных трансферов?

– Решение я уже знаю, но дело в CAS является конфиденциальным, поэтому не могу раскрывать деталей. Очень надеюсь, что эта неприятная история наконец останется позади.

В то же время она действительно повлияла на мои возможные переходы. Были клубы, которые контактировали, но, узнав о судебном процессе с «Шахтером», не захотели вмешиваться в эту ситуацию. Некоторые говорили, что могут вернуться к диалогу уже после окончательного завершения дела.

– Были ли этим летом предложения из Украины? И насколько реально сейчас ваше возвращение в УПЛ?

– Да, интерес был. Однако возвращение в украинский чемпионат пока не рассматриваю. С детства мечтал поиграть в Европе, уже четвертый год выступаю за границей и хочу продолжить этот путь.

Вьюнник перебрался в «Лехию» на правах свободного агента зимой 2024 года, предварительно расторгнув в одностороннем порядке контракт с «Шахтером».

В прошлом сезоне 23-летний форвард провел 28 матчей за «Лехию», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Богдан Вьюнник Лехия Гданьск Шахтер Донецк Спортивный арбитражный суд (CAS) суд трансферы
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
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"Минулого сезону 23-річний форвард провів 28 матчів за «Лехію», у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу." Вьюник має дивитися у вічі правді...З такою статистикою треба вже думати про повернення в Україну...в якийсь Верес. Ну або якщо Європа то максимум якась Шкендія чи Дріта
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