ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер топ-таланта

Манчестер Сити объявил о подписании 5-летнего контракта с вингером Лестера Джереми Монга. Игрок обошелся клубу в 10 миллионов фунтов + бонусы.

17-летний игрок в сезоне 2024/25 стал вторым самым молодыми футболистом в истории АПЛ, а в прошлом сезоне стал самым молодым автором гола в Чемпионшипе.

На Монга претендовал Арсенал, однако манчестерский клуб сумел опередить конкурента.