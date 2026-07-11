Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер топ-таланта
Англия
11 июля 2026, 13:11 | Обновлено 11 июля 2026, 13:23
739
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер топ-таланта

Монга перебрался из Лестера

11 июля 2026, 13:11 | Обновлено 11 июля 2026, 13:23
739
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер топ-таланта
ФК Манчестер Сити. Джереми Монга
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Манчестер Сити объявил о подписании 5-летнего контракта с вингером Лестера Джереми Монга. Игрок обошелся клубу в 10 миллионов фунтов + бонусы.

17-летний игрок в сезоне 2024/25 стал вторым самым молодыми футболистом в истории АПЛ, а в прошлом сезоне стал самым молодым автором гола в Чемпионшипе.

На Монга претендовал Арсенал, однако манчестерский клуб сумел опередить конкурента.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Симеоне. Атлетико приобрел капитана Спортинга
Шахтер отправил украинца, который не нужен Турану, в чемпионат Катара
Воспитанник Шахтера может перейти в клуб Премьер-лиги свободным агентом
Джереми Монга Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Лестер
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Другие виды | 10 июля 2026, 22:49 4
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако

В топ-3 также вошли британец Кимани Джек и Сарвеш Кушаре из Индии

Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Футбол | 11 июля 2026, 12:38 0
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ

Суперигра Мерино

Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Футбол | 10.07.2026, 23:59
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Бокс | 11.07.2026, 10:19
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
Футбол | 11.07.2026, 09:51
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 26
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
10.07.2026, 10:54 13
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 15
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Тренер сборной Украины: «Честно говоря, он меня разочаровал»
Тренер сборной Украины: «Честно говоря, он меня разочаровал»
09.07.2026, 14:32
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем