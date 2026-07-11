Англия11 июля 2026, 13:11 | Обновлено 11 июля 2026, 13:23
739
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер топ-таланта
Монга перебрался из Лестера
11 июля 2026, 13:11 | Обновлено 11 июля 2026, 13:23
739
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Манчестер Сити объявил о подписании 5-летнего контракта с вингером Лестера Джереми Монга. Игрок обошелся клубу в 10 миллионов фунтов + бонусы.
17-летний игрок в сезоне 2024/25 стал вторым самым молодыми футболистом в истории АПЛ, а в прошлом сезоне стал самым молодым автором гола в Чемпионшипе.
На Монга претендовал Арсенал, однако манчестерский клуб сумел опередить конкурента.
We're delighted to confirm the signing of Jeremy Monga from Leicester City on a five-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) July 11, 2026
🔗 https://t.co/8i6tG89Jls pic.twitter.com/7aRicTKuGu
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 10 июля 2026, 22:49 4
В топ-3 также вошли британец Кимани Джек и Сарвеш Кушаре из Индии
Футбол | 11 июля 2026, 12:38 0
Суперигра Мерино
Футбол | 10.07.2026, 23:59
Бокс | 11.07.2026, 10:19
Футбол | 11.07.2026, 09:51
Комментарии 0
Популярные новости
09.07.2026, 08:39 3
10.07.2026, 10:18 26
10.07.2026, 01:02 25
10.07.2026, 10:54 13
11.07.2026, 04:11 15
09.07.2026, 18:15 19
10.07.2026, 08:17
09.07.2026, 14:32