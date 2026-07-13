Лига конференций13 июля 2026, 12:31 | Обновлено 13 июля 2026, 12:46
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Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Команда скоро стартует в Лиге конференций
13 июля 2026, 12:31 | Обновлено 13 июля 2026, 12:46
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Тренер Полесья Руслан Ротань не очень доволен тем, что первым же соперником в квалификации Лиги конференций стал Копенгаген.
«Копенгаген? Первая реакция была – не повезло с жеребьевкой. Были команды из Эстонии, Фарер, и не хочется в первом матче такого соперника».
«Конечно, это сильный противник, но у нас высокая мотивация. У нас каждый игрок хочет показать себя, быть на виду и, например, попасть в сборную», – сказал Ротань.
Матчи против Копенгагена пройдут 23 и 30 июля.
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