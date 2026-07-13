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  4. Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Лига конференций
13 июля 2026, 12:31 | Обновлено 13 июля 2026, 12:46
794
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Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»

Команда скоро стартует в Лиге конференций

13 июля 2026, 12:31 | Обновлено 13 июля 2026, 12:46
794
5 Comments
Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Тренер Полесья Руслан Ротань не очень доволен тем, что первым же соперником в квалификации Лиги конференций стал Копенгаген.

«Копенгаген? Первая реакция была – не повезло с жеребьевкой. Были команды из Эстонии, Фарер, и не хочется в первом матче такого соперника».

«Конечно, это сильный противник, но у нас высокая мотивация. У нас каждый игрок хочет показать себя, быть на виду и, например, попасть в сборную», – сказал Ротань.

Матчи против Копенгагена пройдут 23 и 30 июля.

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Полесье Житомир Руслан Ротань Лига конференций Копенгаген
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Комментарии 5
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Готується підгрунтя для виправдань
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+3
в прошлом году у Вас в соперники попалась команда из Андорры и она Вам создала проблемы. поэтому кто бы не попал, о со всеми у Вас будут проблемы
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+3
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можна вже співчувати?
Чи ще трохи почекати?
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+3
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