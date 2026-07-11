ФОТО. Пенелопа Крус и Брэд Питт посетили матч чемпионата мира

Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии собрал на трибунах большое количество мировых знаменитостей.

За поединком наблюдали голливудские актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Рядом с ними заметили музыканта и бывшего участника группы Oasis Ноэля Галлахера, который пришел на матч вместе с сыном. Необычное соседство знаменитостей активно обсуждали в социальных сетях.

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Еще одним звездным гостем стал Брэд Питт. Актер посетил игру со своей партнершей Инес де Рамон, которая поддерживала сборную Испании в футболке национальной команды. Среди зрителей также были Тимоти Шаламе, Кортни Лав, KSI и популярный стример IShowSpeed.

Знаменитости стали свидетелями драматичной победы Испании со счетом 2:1. Решающий мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино, благодаря чему испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира, а Бельгия завершила выступления на турнире.