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11 июля 2026, 00:12 | Обновлено 11 июля 2026, 00:14
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ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги

Фрагмент газона поместят в прозрачный акриловый куб и отправят покупателям после матча

11 июля 2026, 00:12 | Обновлено 11 июля 2026, 00:14
511
1 Comments
ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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В официальном магазине ФИФА появился необычный сувенир, посвященный чемпионату мира 2026 года.

Болельщикам предлагают приобрести настоящий фрагмент газона с поля, на котором состоится финальный матч мундиаля. Стоимость коллекционного предмета составляет 450 долларов, а для европейских покупателей – 390 евро.

Кусок газона будет навсегда сохранен внутри прозрачного акрилового корпуса. В комплект также входят элемент, подтверждающий подлинность сувенира, и премиальная подарочная коробка.

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ФИФА предупредила, что заказы начнут отправлять покупателям только после завершения финала чемпионата мира. Сейчас доставка предусмотрена в США, Великобританию и страны Европы. На странице официального магазина товар уже отмечен как распроданный.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси». Таким образом, владельцы сувенира получат часть поля, на котором определится новый чемпион мира.

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Максим Лапченко Источник: ФИФА
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трампло з ху₴тіно вирішили на крайняк ще й на яхточки заробити, п'дари(((
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