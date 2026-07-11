ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги

В официальном магазине ФИФА появился необычный сувенир, посвященный чемпионату мира 2026 года.

Болельщикам предлагают приобрести настоящий фрагмент газона с поля, на котором состоится финальный матч мундиаля. Стоимость коллекционного предмета составляет 450 долларов, а для европейских покупателей – 390 евро.

Кусок газона будет навсегда сохранен внутри прозрачного акрилового корпуса. В комплект также входят элемент, подтверждающий подлинность сувенира, и премиальная подарочная коробка.

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ФИФА предупредила, что заказы начнут отправлять покупателям только после завершения финала чемпионата мира. Сейчас доставка предусмотрена в США, Великобританию и страны Европы. На странице официального магазина товар уже отмечен как распроданный.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси». Таким образом, владельцы сувенира получат часть поля, на котором определится новый чемпион мира.